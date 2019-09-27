В ФСБ по оккупированному Крыму привлекли к ответственности 18 судовладельцев на сумму в 5 млн рублей

12:15 15.10.2019   Крым

18 судовладельцев заплатили в бюджет государства оккупантов штрафов на общую сумму в пять миллионов рублей за нарушение пограничного законодательства.

Об этом  сообщает пограничное управление ФСБ по оккупированному Крыму, - передает Керчь.ФМ.

 



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