В ФСБ по оккупированному Крыму привлекли к ответственности 18 судовладельцев на сумму в 5 млн рублей
|12:15 15.10.2019
|Крым
18 судовладельцев заплатили в бюджет государства оккупантов штрафов на общую сумму в пять миллионов рублей за нарушение пограничного законодательства.
Об этом сообщает пограничное управление ФСБ по оккупированному Крыму, - передает Керчь.ФМ.
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