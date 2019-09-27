18 судовладельцев заплатили в бюджет государства оккупантов штрафов на общую сумму в пять миллионов рублей за нарушение пограничного законодательства.

Об этом сообщает пограничное управление ФСБ по оккупированному Крыму, - передает Керчь.ФМ.