Отели и гостиницы оккупированного Крыма в очередной раз попытаются сделать конкурентоспособными

12:01 15.10.2019   Крым

Отели и гостиницы оккупированного Крыма в очередной раз пытаются сделать конкурентоспособными: «Опора России» предлагает снизить стоимость выдаваемых на их строительство кредитов до 3% и предоставить бизнесу ряд преференций.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», основным конкурентом оккупированном Крыму в «Опоре» считают Турцию. Регионы посещает сопоставимое количество туристов – более 6 млн в год.

При этом турецкие отельеры имеют возможность брать кредиты на 25 лет под 2% годовых, освобождаются от налогов на землю и прибыль до возврата вложенных средств. Для гостиничного сектора действует нулевой НДС, плюс правительство компенсирует сфере 50% затрат на электричество и обучение персонала.

В России вообще и оккупированном Крыму в частности подобных программ нет. Недоступность кредитов является одной из ключевых проблем, сдерживающих приток инвестиций в регион: сейчас предприятия малого и среднего бизнеса могут привлекать кредиты под 8,5% годовых, но и такая ставка для них неподъемна. При этом после пересмотра кадастровой стоимости недвижимости аренда у муниципалитета 1 га земли, например, в сельской местности подорожала в 10 раз – с 564 тыс руб до 5 млн руб в год, пишет «Коммерсант».

По мнению специалистов, для повышения конкурентоспособности крымской туристической сферы ставка кредитов не должна превышать 2,5%, а в низкий туристический сезон нужно снижать налоговую нагрузку.

«Опора России», обратившаяся в правительство РФ с предложением разработать дополнительный комплекс мер для налоговой, финансовой и инфраструктурной поддержки туристической отрасли в оккупированном Крыму, предлагает повысить привлекательность полуострова за счет выдачи кредитов на гостиничное строительство под 3% годовых при сроке окупаемости в 20 лет, снижения налогов на недвижимость и землю, тарифов на электроэнергию.

В кабмине эти предложения пока не комментируют. Эксперты же считают, что даже если предложенные меры будут реализованы, это вряд ли поможет привлечь в оккупированный Крым крупных инвесторов, так как риск попасть под санкции остается для них серьезной преградой.

Руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма Cushman & Wakefield Марина Смирнова отмечает, что основные риски для крупных отельеров носят политический характер и продиктованы санкциями: «Даже российские инвесторы говорят, что, пока Сбербанк не откроет в Крыму свое отделение, они не будут вкладывать туда свои деньги».

Со Смирновой согласен партнер компании НАФКО Павел Иккерт: основной риск для потенциальных инвесторов – попадание в санкционные списки США и Евросоюза. И если европейские санкции ограничивают вложения в инфраструктуру, телекоммуникации, технологии и энергетику, то американские гораздо жестче. Однако, по мнению эксперта, инвестировать в оккупированный Крым с минимальными рисками можно через оффшоры.

Дополнительными преградами для увеличения инвестиционной привлекательности турсферы оккупированного Крыма специалисты называют неопределенный статус земельных активов, высокие затраты на создание инженерных сетей, сезонность спроса и отсутствие у местного персонала нужной квалификации.
 



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