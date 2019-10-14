"Кримчанин, чекай Україну". На Покрову на в'їзді до окупованого півострову проводилася роз'яснювальна робота
|11:45 15.10.2019
|Крым
Мир в Україні та Європі відновлювати його слід починати не з Донбасу, а з Криму. Саме його анексія уможливила початок війни на Донбасі. Тоді ж Україна стримала просування Росії в Європі.
Про це на Покрову, 14 жовтня 2019 року, націонал-патріоти розповідали на КПВВ "Чонгар", що адміністративній межі із загарбаним росіянами українською Автономною Республікою Крим, передає Еспресо.TV.
Як розповідається на Facebook-сторінці організаторів акції
За їхніми словами, вони, зокрема:
роз’яснювали гостям Криму, що Україна скоро повернеться, і просили поширювати інформацію;
вітали українських прикордонників зі святом Дня Захисника України;
провели лекцію про історичний досвід повернення Криму Петра Болбочана.
Як вже повідомлялося, протягом останніх днів у Криму почали з’являтися графіті з хештегом #Сrimea_first ("Спершу Крим").
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