Мир в Україні та Європі відновлювати його слід починати не з Донбасу, а з Криму. Саме його анексія уможливила початок війни на Донбасі. Тоді ж Україна стримала просування Росії в Європі.

Про це на Покрову, 14 жовтня 2019 року, націонал-патріоти розповідали на КПВВ "Чонгар", що адміністративній межі із загарбаним росіянами українською Автономною Республікою Крим, передає Еспресо.TV.

Як розповідається на Facebook-сторінці організаторів акції

За їхніми словами, вони, зокрема:

роз’яснювали гостям Криму, що Україна скоро повернеться, і просили поширювати інформацію;

вітали українських прикордонників зі святом Дня Захисника України;

провели лекцію про історичний досвід повернення Криму Петра Болбочана.

Як вже повідомлялося, протягом останніх днів у Криму почали з’являтися графіті з хештегом #Сrimea_first ("Спершу Крим").