Міністри закордонних справ країн - членів Євросоюзу одноголосно засудили наступальну операцію Туреччини на півночі Сирії.

"Ми вважаємо неправильним те, що робить Туреччина", - заявила в понеділок, 14 жовтня, верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні в Люксембурзі, пише DW, передає УНІАН.

За словами глави європейської дипломатії, ЄС вважає Туреччину важливим партнером, однак існують чіткі пункти, в яких позиції Брюсселя і Анкари розходяться, як, наприклад, у питанні військового вторгнення на півночі Сирії.

При цьому глави МЗС країн ЄС вирішили відмовитися від ідеї ввести збройне ембарго проти Туреччини.

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Мас (Heiko Maas) пояснив це великим обсягом технічних формальностей, необхідних для такого кроку. Замість цього країни ЄС зобов'язалися припинити давати добро на експорт зброї до Туреччини.

"Ключову роль грає той факт, що ми не підтримуємо це військове вторгнення за допомогою нових поставок озброєнь. Це те, що діє безпосередньо", - заявив Мас. За його словами, відсутність схвалення поставок зброї в Туреччину - це "чіткий сигнал" неприйняття того, що відбувається зараз на півночі Сирії.



