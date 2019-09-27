Країни-члени НАТО мають активніше надавати допомогу Україні.

Про це заявив у понеділок генсек Альянсу Єнс Столтенберг, передає Інтерфакс-Україна.

"Я закликаю всіх союзників на практиці надавати більше допомоги Україні", - заявив він під час виступу в Лондоні.

Говорячи про прагнення Києва до зближення з НАТО, Столтенберг зазначив, що важливу роль у цьому плані відіграватимуть реформи, яких гостро потребує Україна.