Столтенберг просить країни НАТО більше допомагати Україні
|11:15 15.10.2019
|Украина
Країни-члени НАТО мають активніше надавати допомогу Україні.
Про це заявив у понеділок генсек Альянсу Єнс Столтенберг, передає Інтерфакс-Україна.
"Я закликаю всіх союзників на практиці надавати більше допомоги Україні", - заявив він під час виступу в Лондоні.
Говорячи про прагнення Києва до зближення з НАТО, Столтенберг зазначив, що важливу роль у цьому плані відіграватимуть реформи, яких гостро потребує Україна.
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