Пристайко: Україна використовуватиме ПАРЄ для захисту власних інтересів і цінностей, на яких побудована ця організація
|11:01 15.10.2019
|Украина
Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко висловився за необхідність використання Києвом Парламентської асамблеї Ради Європи як для захисту українських інтересів, так і для тих цінностей, на яких побудована ця організація.
Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", таку думку він висловив у понеділок в Люксембургу, говорячи про позицію Києва в цій організації.
"Україна розуміє, що з новим складом парламенту ми повинні використовувати всі можливі майданчики, щоб захищати наші інтереси і ті цінності, на яких побудована ця організація", - сказав глава зовнішньополітичного відомства України.
При цьому Пристайко підкреслив, що українська сторона "незадоволена ситуацією, яка склалася". "Ми вважаємо, що повернення Росії без виконання умов - це несправедливе рішення, яке шкодить майбутньому цієї організації, яка побудована на певних цінностях", - констатував міністр.
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