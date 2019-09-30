Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко висловився за необхідність використання Києвом Парламентської асамблеї Ради Європи як для захисту українських інтересів, так і для тих цінностей, на яких побудована ця організація.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", таку думку він висловив у понеділок в Люксембургу, говорячи про позицію Києва в цій організації.

"Україна розуміє, що з новим складом парламенту ми повинні використовувати всі можливі майданчики, щоб захищати наші інтереси і ті цінності, на яких побудована ця організація", - сказав глава зовнішньополітичного відомства України.

При цьому Пристайко підкреслив, що українська сторона "незадоволена ситуацією, яка склалася". "Ми вважаємо, що повернення Росії без виконання умов - це несправедливе рішення, яке шкодить майбутньому цієї організації, яка побудована на певних цінностях", - констатував міністр.