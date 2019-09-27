Сирійські урядові війська почали прибувати до позицій на півночі країни після того як Дамаск погодився допомогти курдському ополченню проти турецького вторгення.

Як повідомляє сирійське державне медіа, на захід від ріки Євфрат сирійська армія увійшла в місто Манбідж, яке входить до «безпекової зони», яку хоче створити Анкара уздовж кордону, ділянки якого контролюють курдські війська, передає Радіо Свобода.

Сирійська армія також дісталася міст Тель-Тамер та Айн-Ісса на схід від ріки, які лежать на стратегічному шляху, який веде до кордони з Туреччиною.

«Після того, як американці залишили цей регіон і дали зелене світло турецькому нападу, ми були змушені розглянути інший варіант», – заявив представник керівництва курдів Бадран Джия Курд.

Він додав, що політичні аспекти угоди наразі не обговорювалися.

Наземному наступові Туреччини, який розпочався 9 жовтня, передували авіанальоти та артилерійський обстріл території, яку утримують курдські сили.​

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що наступ має на меті створити «зону безпеки», а його ціль – «курдські бойовики» і члени угруповання «Ісламська держава» на півночі Сирії. Анкара вважає курдських бійців «терористами».​

Згідно з позицією Туреччини, у такій зоні змогли б знайти притулок до двох мільйонів сирійських біженців з тих 3,6 мільйонів, які мешкають у цій країні.

Перед цим сили США почали виведення військ із районів, розташованих уздовж сирійського кордону з Туреччиною, через кілька годин після того, як Вашингтон оголосив, що буде триматися осторонь планованої турецької операції проти курдських сил в північно-східній Сирії.

За даними ООН, понад 130 тисяч людей були змушені залишити свої помешкання через бої навколо міст Рас-аль-Айн і Тель-Аб’яд на північному сході Сирії, де Туреччина почала наступ на сили місцевих курдів