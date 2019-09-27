У скаргах уряду України до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) фігурують факти захоплення Росією в Криму Радіотелевізійного передавального центру та іншої телекомунікаційної інфраструктури.



Про це йдеться у відповіді на запит проєкту Крим.Реалії до Міністерства юстиції України, передає Главком.



Також у відомстві повідомили, що в претензіях до Росії зазначені заміщення та відключення українських телеканалів та інших ЗМІ, порушення прав та свобод журналістів.



У Мін’юсті додали, що у зв’язку з »націоналізацією» майна українських державних підприємств та організацій російськими органами влади у скаргах вказаний перелік цього майна (понад чотири тисячі об’єктів). Серед них зокрема – телерадіомовні компанії та організації.

У міністерстві не уточнили, чи є в загальному переліку скарг згадка про несанкціоноване використання радіочастотного ресурсу України. Наразі міждержавна заява перебуває на стадії розгляду.



Перше засідання у справі «Україна проти Росії» в ЄСПЛ щодо порушення прав людини в Криму відбулося 11 вересня.



Нагадаємо, в ООН визнали, що РФ порушує Женевські конвенції через зміну демографії Криму.