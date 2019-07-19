Глава альянсу Єнс Столтенберг заявив, що НАТО як і раніше готова вести діалог з Росією по темі контролю над озброєннями і не хоче починати нову гонку озброєнь.

Про це повідомляє УНН із посиланням на ТАСС.

"Хоча ми і повинні відповісти на появу в Європі нових російських ракет, ми не будемо давати дзеркальна відповідь на дії Росії. НАТО не має наміру розміщувати в Європі ядерні ракети наземного базування. Ми не хочемо починати нову гонку озброєнь, залишаємося відкриті для конструктивного діалогу з Росією і зберігаємо прихильність ефективному контролю над озброєннями, скорочення арсеналів і нерозповсюдження", - сказав Столтенберг.

За його словами, Росія порушила умови Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД), розробивши і розмістивши на європейській території ракети середньої дальності, здатні нести ядерні заряди. Столтенберг також звинуватив Росію в агресивній поведінці та втручанні в західні демократичні процеси.

"Росія - не той партнер, якого ми сподівалися мати. Вона продовжує загрожувати своїм сусідам, не дотримуватися міжнародних законів і втручатися в життя наших спільнот", - сказав Столтенберг.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський сподівається, що візит Північноатлантичної ради НАТО в Україну сприятиме ширшому залученню НАТО до підтримання безпеки в регіоні Чорного та Азовського морів. На цьому він наголосив під час зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.