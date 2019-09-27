У Нью-Йорку представили доповідь Генсека ООН щодо Криму: чому це важливо для України

09:15 15.10.2019   Крым

Сьогодні у Нью-Йорку відбулося формальне представлення доповіді Антоніу Гутерріша. Помічник Генсека ООН Ендрю Гілмор звітував перед членами профільного комітету Генасамблеї про те, як виконується українська резолюція. 

Про це повідомив представник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко, а також пояснив, чому це так важливо для України, передає УНН.

Ніколенко нагадав, що у грудні 2018 р. Генеральна Асамблея ООН схвалила українську резолюцію про захист прав людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь, тимчасово окупованих Російською Федерацією. Резолюція, серед іншого, вимагала від Генерального секретаря ООН прозвітувати про її імплементацію на наступній, 74-й сесії ГА восени 2019 р.

"Сьогодні у Нью-Йорку відбулося формальне представлення доповіді Антоніу Гутерріша. Помічник Генсека ООН Ендрю Гілмор звітував перед членами профільного комітету Генасамблеї про те, як виконується українська резолюція", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Крім того Ніколенко виділив два важливі аспекти:

"Уперше за п’ять років окупації маємо аналіз ситуації на Кримському півострові, підготовлений Генеральним секретарем ООН. У доповіді багато дипломатичних евфемізмів, але найважливіші речі названі своїми іменами: Росія – держава-окупант, на яку покладаються зобов’язання відповідно до норм міжнародного права. Росія ці зобов’язання повністю ігнорує.

Росія цілеспрямовано проводить політику, спрямовану на зміну демографічної ситуації в Криму, що є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права.

З одного боку, російська влада вживає заходів для примусу незгодних з окупацією залишити півострів, а з іншого – за 2014-2018 рр. – пересилила на український півострів 140 тис. своїх громадян, зокрема військовослужбовців та членів їхніх родин. У кількісному показнику це складає понад 5% приросту населення. Це, зокрема, робиться для того, щоб закріпити спробу анексії, створити додаткові перешкоди для подальшої деокупації", - написав він.

Ніколенко додав, що зміна демографії на окупованих територіях порушує IV Женевську конвенцію. Той самий сценарій Росія реалізовувала на окупованих територіях Грузії.

"Для України важливо, що про це нарешті заговорив Генеральний секретар ООН. Усі російські злочини фіксуються і будуть використані для притягнення Москви до відповідальності, зокрема у наступних резолюціях та міжнародних судах", - пояснив він.

Нагадаємо, Генсек ООН підготував доповідь про порушення прав людини в Криму.



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