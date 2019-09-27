Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Кремль вважає неможливим обговорення питання повернення Криму Україні в будь-якому форматі, в тому числі на саміті "нормандської четвірки".

Про це повідомляє УНН із посиланням на ТАСС.

"Що стосується винесення питання про Крим у будь-якому форматі, будь то "нормандський" або ще якийсь, то про це не може бути й мови. Це питання було закрито в свій час, і причини цього добре відомі, якісь інші обговорення в інших формах неможливі", - сказав Пєсков.

Також він зазначив, що в Кремлі уважно ознайомилися з основними висловлюваннями Президента України Володимира Зеленського, особливо з тими, які стосуються процесу врегулювання на Сході України, мінських домовленостей, зроблені ним під час прес-марафону.

"При всій повазі ми не могли б присвятити таку кількість годин перегляду повного обсягу його спілкування з представниками ЗМІ, але основні його заяви були прочитані і повідомлені президенту Путіну", - сказав прессекретар.

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