На адмінкордоні між окупованим Кримом та Херсонською областю російські прикордонники знову затримали кримського правозахисника Абдурешита Джеппарова.

Про це повідомив у Facebook заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Ахтем Чийгоз, передає Укрінформ.

"На адмінкордоні з Кримом окупанти знову затримали кримськотатарського правозахисника Абдурешита Джеппарова. Його утримують вже протягом години. Слідкуємо за ситуацією", - зазначив він.

Як повідомлялося раніше, 7 жовтня, під час перетину адмінкордону з окупованим Росією Кримом на КПВВ "Армянськ", співробітники ФСБ затримали і більше як годину утримували Абдурешита Джеппарова — кримськотатарського правозахисника, активіста національного руху кримських татар. Пізніше його відпустили.

27 вересня 2014 року біля кримськотатарського селища Сари-Су в Білогірському районі російські спецслужби викрали сина і племінника Абдурешита Джеппарова - Ісляма Джеппарова і Джевдета Іслямова. Силовики були на чорному авто з тонованим склом, вони схопили хлопців, коли ті йшли тротуаром уздовж дороги. У Криму оголосили в розшук зниклих кримських татар, однак про їхнє місцезнаходження нічого не відомо. Викрадення сина і племінника Абдурешита Джеппарова розслідують також в Україні — кримінальне провадження відкрито прокуратурою Автономної Республіки Крим.

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом проліг формально адміністративний, але фактично справжній кордон. У Херсонській області на адмінкордоні з Кримом працюють три контрольні пункти в'їзду-виїзду: "Каланчак", "Чонгар" і "Чаплинка".