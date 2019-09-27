Меджліс назвав зустріч Ердогана з "кримськими депутатами" провокацією Кремля

08:30 15.10.2019   Крым

Візит так званих кримських депутатів Наталії Поклонської та Руслана Бальбека до Туреччини та їхня участь в офіційних заходах за участю президента Туреччини Раджепа Таїпа Ердогана є черговою провокацією Кремля та "прикрим непорозумінням".

Про це йдеться у заяві Меджлісу кримськотатарського народу, яку оприлюднив його голова Рефат Чубаров на своїй сторінці у Facebook, передає Укрінформ.

"Факт перебування у складі офіційної делегації Державної думи Російської Федерації "депутатів Державної думи", незаконно обраних на тимчасово окупованій території України, а також їхня участь у міжнародному міждержавному заході, проведеному в Стамбулі 11-12 жовтня 2019 року, може сприйматися як ігнорування організаторами даної Конференції позиції ООН, Європейського Союзу, Ради Європи, ОБСЄ, ПАЧЕС та інших міжнародних організацій, що підтримують суверенітет і територіальну цілісність України на всій її території в рамках міжнародно визнаних кордонів, включаючи Автономну Республіку Крим та м. Севастополь", - зазначив Чубаров.

За його словами, 11-12 жовтня 2019 року в Стамбулі (Туреччина) відбулася III Конференція спікерів парламентів з протидії тероризму та зміцнення регіональної взаємодії, в якій взяли участь делегації п'яти держав - Афганістану, Китаю, Пакистану, Росії та Туреччини.

На офіційній вечері, організованій приймаючою стороною, перед учасниками і гостями заходу виступив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Йому були представлені члени національних делегацій держав - учасниць конференції, в тому числі і делегації Державної думи Російської Федерації, до складу якої були включені "депутати Державної думи", незаконно обрані на тимчасово окупованій РФ українській території.

"У цьому зв'язку слід зазначити, що "депутати Держдуми РФ", представлені президенту Туреччини у складі делегації Росії, є безпосередніми організаторами і виконавцями багатьох незаконних і злочинних діянь, що сприяють тимчасовій окупації Російською Федерацією Криму, забороні діяльності Меджлісу кримськотатарського народу - вищого представницького органу корінного народу Криму, переслідуванням, арештам і позбавленню волі членів Меджлісу кримськотатарського народу і активістів кримськотатарського національного руху", - наголосив Чубаров.

На його думку, громадяни України справедливо можуть оцінювати подібні провокаційні хитрощі російської влади як спроби залучення світових лідерів і відомих політичних і громадських діячів в легітимізацію спроби анексії Криму і виправдання скоєних російською окупаційною владою злочинів проти українського і кримськотатарського народів.

"Очевидно також, що однією з цілей чергової провокації Кремля є спроба зашкодити високому рівню довірливих відносин між Україною і Туреччиною. Російська пропагандистська машина намагається створити навколо провокації з включенням до складу делегації РФ, представленої президенту Туреччини, "депутатів Державної думи", незаконно обраних на тимчасово окупованій РФ українській території, інформаційну завісу нібито визнання Туреччиною незаконної анексії Криму", - наголошується у заяві Меджлісу.

Зазначається, що Меджліс кримськотатарського народу, відзначаючи послідовну підтримку Туреччиною суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України, невизнання незаконної анексії Криму, закликає Ердогана, депутатів Великих національних зборів Туреччини, лідерів політичних партій і представників громадянського суспільства Туреччини вжити спільно з Україною та міжнародною спільнотою особливі зусилля щодо деокупації Криму і відновлення територіальної цілісності України.

Як повідомлялося раніше, Міністерство закордонних справ України направило ноту протесту Туреччині через зустріч президента Ердогана із "депутатами" з окупованого Криму Наталією Поклонською та Русланом Бальбеком.



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