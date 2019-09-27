Включить вопрос Крыма в обсуждение на будущей встрече президентов в Нормандском формате - Зеленский

08:01 15.10.2019   Крым

Включить вопрос Крыма в обсуждение на будущей встрече президентов в Нормандском формате вполне целесообразно и позволит вернуть крымскую тему на международное обсуждение.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский сегодня утром на пресс-марафоне, передает QHA.

«Что касается Крыма… И мы неоднократно встречались со специалистами, и с людьми, которые были в минском процессе и самого начала, и сейчас, и с нашим Министерством иностранных дел… И я постоянно поднимал вопрос: почему в Минске не обсуждается Крым? Не обсуждается. Почему в нормандском формате не обсуждается? Для меня нормандский формат – это еще и возможность возвращения вопроса Крыма. Просто возвращения его хотя бы в обсуждение. Потому что сейчас не существует какого-либо трека, где бы обсуждался этот вопрос. Кроме наших западных партнеров… Вопрос Крыма там есть в санкционном формате. Пока что только так», – сказал президент Украины.

Россия довольно оперативно и прогнозируемо отреагировала на попытку забросить крымский «мяч» в «корзину» Нормандского формата.

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что что Россия не будет обсуждать тему Крыма ни на каких площадках и этот вопрос закрыт.

При этом он высказал мнение, что Крым не может обсуждаться нормандской четверкой, потому что формат был создан для решения конфликта на Донбассе.

«Тему Крыма мы обсуждать нигде не будем: ни в нормандском формате, ни на любых других площадках. Этот вопрос для нас закрыт навсегда. «Нормандский формат» был создан для решения конфликта на юго-востоке Украины. Для каких-то других вещей он не предназначен. Желание президента Украины немного не соответствуют тем реалиям, которые сложились за последние пять лет, прошедшие с момента создания формата».

Впрочем, народный депутат Украины, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в комментарии QHA media отметил, что в Минских соглашениях есть зацепка, позволяющая включить Крым в обсуждение на Нормандском формате. Ключевая фраза об уважении к территориальной целостности Украины содержится в Декларации к Минску-2, подписанной в феврале 2015 года четырьмя президентами, в том числе  и российским. Украинская сторона трактует эту территориальную целостность международно признанными границами, то есть включительно с АР Крым.

«Для рассмотрения вопроса Крыма на Нормандском формате есть одна зацепка.  В Минских соглашениях есть фраза, что стороны с уважением относятся к территориальной целостности и суверенитету Украины. Базируясь на этом можно поднимать этот вопрос (о Крыме). Я предполагаю как на это отреагирует Россия, но тем не менее, это хорошая инициатива, конечно».

Джемилев также напомнил, что украинская власть говорила о целесообразности обсуждать вопрос Крыма и в формате Будапештского меморандума.

«Мы можем инициировать, но опять-таки это зависит не только от нас. Если ядерные страны, Франция, США, Великобритания будут четко согласны с этим… Россия, конечно, категорически будет против, но тем не менее, это будет тема, которая по крайней мере тему Крыма, тему деоккупации будет подымать на мировой уровень».

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в разговоре с  QHA media подчеркнул, что “горячо поддерживает” включение Крыма в обсуждение на Нормандском формате. И Украина должна в любом случае говорить о деоккупации Крыма и на этой, и на любых других международных площадках. 

 «К сожалению, я предполагаю, что встреча Нормандского формата будет проходить в тупиковом варианте, но обязательно украинскому президенту завершить эту встречу требованием возобновления территориальной  целостности Украины в пределах международно признанных границ, включая АР Крым и Севастополь.

Нам нужно отходить от любых формул, когда предусматривается решение вопроса по Донбассу, а потом, в далекой перспективе, решение вопроса Крыма. Наши международные партнеры, думаю, в какой-то мере будут шокированы, возможно, кто-то обидится, но они потом все равно с нами согласятся, потому что мы тут требуем ничего более, чем элементарного для каждой страны – соблюдения нашего суверенитета над нашими территориями.

Это наше абсолютное право – ставить этот вопрос и потом требовать от всех, чтобы они не отступались от нашего элементарного права, потому что оно присуще и всем другим странам.

Если они сегодня каким-то образом попробуют разыграть украинский суверенитет, то обязательно завтра найдутся другие, которые разыграют их собственный суверенитет”.

Говоря о конкретной “крымской” повестке дня  для возможного обсуждения нормандской четверкой, Чубаров выделил приоритетные вопросы:

“Постоянное нахождение международных миссий в Крыму. Отмена запрета на деятельность Меджлиса – то есть исполнение решения международного суда ООН, которое предписывает Российской Федерации, оккупировавшей Крым, немедленно отменить запрет на деятельность Меджлиса в РФ и в Крыму (решение от апреля 2017 г. – ред.), а  также разрешить его лидерам въезжать в Крым. Как только Крыму будут свободно посещать международные миссии ООН, ОБСЕ, Совета Европы, как только там будет снят запрет и появятся условия для деятельности Меджлиса, Крым станет совсем другим, даже в условиях оккупации. А там уже и до их (россиян) ухода из Крыма будет не так уж и долго”.
 

Нормандский формат в составе президентов Украины, Франции, Германии и России не собирался с 2016 года. Ради разблокирования встреч в Нормандском формате Украина согласовала “формулу Штайнмайера”.



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