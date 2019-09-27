Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М авиационного полка Южного военного округа (ЮВО) уничтожили колонну военной техники условного противника в Волгоградской области.

Экипажи Су-24МР, выполнив разведку вдоль реки Волга, передали координаты командиру эскадрильи, после чего было принято решение на применение авиационных средств поражения, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Военнослужащие отработали уничтожение групповых наземных целей, имитирующих легкую бронетехнику условного противника, маневрирование по уклонению от истребительной авиации условного противника, а также совершили посадку на незнакомом аэродроме в Астраханской области.

Полеты проходили на высотах от 200 м до 1 тыс. м, на скорости до 1 тыс. км/ч. За время учения было совершено более 20 самолетовылетов, выполнено около 100 пусков неуправляемых авиационных ракет и бомб.

На учении был задействован весь летный и инженерно-технический состав авиационного полка, а также специалисты тылового обеспечения и связи.