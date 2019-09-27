Экипажи боевых вертолетов Ми-35М армейской авиации Южного военного округа в Ставропольском крае для проведения контрольных стрельб в ночных условиях произвели бомбометание ночными ориентирно-сигнальными авиационными бомбами НОСАБ-100.

На полигоне в ночных условиях экипажи вертолетов с высоты от 300 до 1200 м осуществили бомбометание на ограниченную площадку для освещения местности в целях обеспечения прицельного огня танковыми и мотострелковыми подразделениями, ведения визуальной разведки, а также обозначения целей и мест высадки воздушных десантов, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Стрельба после освещения мишенного поля велась из вооружения танков Т-72Б3, многоцелевых легкобронированных тягачей, а также стрелкового вооружения.

Авиабомбы НОСАБ-100 красного, желтого, зеленого и белого огней по конструкции корпуса, парашюта и по принципу действия аналогичны друг другу и отличаются только устройством факелов и рецептурой пиротехнического снаряжения.

Всего в межвидовом учении было задействовано более 400 военнослужащих и 150 единиц техники.