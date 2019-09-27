В Евпатории завершился 4-й ежегодный республиканский слет участников Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

В мероприятиях слёта «Я – юнармеец» приняли участие военнослужащие армейского корпуса Черноморского флота, подразделения которого дислоцированы на территории оккупированного Крыма, пишет пресс-служба Минобороны России.

В течение трех дней, с 10 по 13 октября, более 250 юнармейцев состязались в строевой подготовке, выполнению нормативов по огневой подготовке и тактике. Также с детьми были проведены занятия по правилам оказания первой медицинской помощи, спасательным и поисковым работам.

Одним из этапов слёта стали встречи юнармейцев с военнослужащими, в ходе которых обсуждались вопросы организации прохождения военной службы по призыву и по контракту, порядок поступления в высшие военные учебные заведения.

Мероприятие прошло под патронатом главы попечительского совета "республиканского" отделения военно-патриотического общественного движения «Юнармия», депутата Государственной Думы Российской Федерации Михаила Шеремета.

По итогам слета были определены лучшие юнармейцы и региональные отделения, которые были награждены призами от регионального центра по подготовке к военной службе и военно-патриотическому воспитанию, органов оккупационной власти Крыма, т.н. "органов местного самоуправления" Евпатории и командования армейского корпуса Черноморского флота страны-агрессора.