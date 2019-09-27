ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии отрабатывают задачи в горах и на морском побережье
|09:56 15.10.2019
|Абхазия
Военнослужащие российской военной базы в Абхазии приступили к проведению совместного батальонного тактического учения с подразделениями Вооруженных сил республики в горах и на морском побережье.
В ходе недельного мероприятия на полигонах Цабал и Нагвалоу мотострелки, разведчики, артиллеристы и танкисты отработают ведение общевойскового боя в наступлении и обороне, совершение внезапных тактических маневров, преодоление зон радиоактивного, химического и биологического заражения, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Кроме того, личный состав вооруженных сил России и Абхазии выполнит маневренную оборону береговой линии республики от морского десанта условного противника, создание фортификационных сооружений вдоль берега, маскировку боевых машин и нанесение огневого поражения наступающим надводным средствам условного противника.
Всего в тактическом учении принимают участие до 1 тыс. военнослужащих, задействовано около 150 единиц военной и специальной техники, в том числе танки Т-72Б3 и бронетранспортеры БТР-82АМ.
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