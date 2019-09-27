Малый ракетный корабль «Углич» направляется в оккупированный Севастополь

09:45 15.10.2019   Крым

Экипаж малого ракетного корабля «Углич» Каспийской флотилии с главной иконой Военно-Морского Флота (ВМФ) России «Святой апостол Андрей Первозванный» на борту прошёл черноморские проливы Дарданеллы и Босфор и направляется в главную базу Черноморского флота оккупантов Севастополь.

Корабль заходит в оккупированный Россией Севастополь для передачи главной иконы ВМФ и пополнения запасов после выполнения задач в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Святыня была выставлена для поклонения в пункте материально-технического обеспечения средиземноморской группировки кораблей ВМФ России в сирийском порту Тартус.

После прибытия в Севастополь продолжится принесение образа святого Андрея Первозванного в воинские части флота, дислоцированные в Севастопольском гарнизоне, Крыму и Краснодарском крае.



Ще на цю тему:

13:15 15.10.2019
Оккупанты нанесли авиационный удар по наземным целям в Крыму
11:45 15.10.2019
"Кримчанин, чекай Україну". На Покрову на в'їзді до окупованого півострову проводилася роз'яснювальна робота
10:15 15.10.2019
Оккупанты провели в Крыму слет Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»
10:20 14.10.2019
Военнослужащие Черноморского флота оккупантов проводят занятия в школах Симферополя / Фото
18:30 11.10.2019
Летчики МиГ-29 отрабатывают посадки на авианосец в оккупированном Крыму
18:15 11.10.2019
Морская пехота оккупантов провела воздушное десантирование под Севастополем
09:15 11.10.2019
Найближчим часом Росія поверне захоплені біля Керченської протоки кораблі – Пристайко
11:30 10.10.2019
Большинство крымских призывников отправят служить в Россию – военком оккупированного Крыма
08:00 10.10.2019
Российская подлодка выполнила стрельбу «Калибрами» в Черном море
14:41 09.10.2019
Подводная лодка ЧФ «Колпино» скрылась от "преследования" противолодочных кораблей
11:01 09.10.2019
Росія закриє окупований Крим надпотужними радарами
08:50 09.10.2019
Британські водолази в Азовському морі поділилися з українськими військовими досвідом боротьби з мінними загородженнями
Новини
Азербайджан Азербайджан
15:45 11.10.2019
Евороюз выделит около 13 млн евро для Азербайджана
19:30 10.10.2019
В Баку пройдет саммит Тюркского совета
14:40 10.10.2019
Азербайджанська компанія готується купити "Vodafone Україна" — ЗМІ
19:00 08.10.2019
Парламент Азербайджана утвердил нового премьер-министра
Всі новини країни
Армения Армения
19:20 10.10.2019
ЮВО: В Армении завершились совместные российско-армянские учения
14:00 10.10.2019
Советником президента Армении назначен гражданин России
09:00 08.10.2019
ЮВО: Аэромобильные группы "уничтожили" командный пункт противника на российско-армянских тактических учениях
11:30 07.10.2019
В ноябре в Ереване состоится пленарное заседание ПА ОДКБ
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:30 11.10.2019
Болгарія висунула умови Північній Македонії для вступу в ЄС: переписати історію, відмовитися від мови
20:30 08.10.2019
В Болгарии в ходе раскопок нашли клад из золотых монет
13:00 30.09.2019
Історична суперечка з Болгарією може завадити вступу Північної Македонії в ЄС
17:41 27.09.2019
У Болгарії – пожежа на військовому заводі, всіх працівників евакуювали
Всі новини країни
Греция Греция
14:45 15.10.2019
У таборі для мігрантів в Греції сталися бійки та пожежа
19:45 12.10.2019
Грецька церква визнала ПЦУ
13:15 11.10.2019
Греція закликає НАТО збільшити кількість кораблів в Егейському морі
10:30 10.10.2019
В Греции с рабочим визитом находится ракетный крейсер ВМФ России "Маршал Устинов"
Всі новини країни
Грузия Грузия
09:56 15.10.2019
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии отрабатывают задачи в горах и на морском побережье
08:37 15.10.2019
ЮВО: В Южной Осетии российская военная база поднята по тревоге в рамках итоговой проверки
18:20 10.10.2019
ЮВО: Танкисты российской военной базы в Абхазии поражали цели
15:40 10.10.2019
Россия поставит Абхазии современные виды вооружения
Всі новини країни
Молдова Молдова
20:45 11.10.2019
У Молдові суд розпорядився арештувати олігарха-втікача Плахотнюка
19:00 10.10.2019
Молдова: Газопровод в Румынию — энергетическая и национальная безопасность страны
08:40 09.10.2019
Уряд доручив "Нафтогазу" забезпечити газом Молдову без участі "Газпрому"
09:45 04.10.2019
Санду: Молдова не подпишет по Приднестровью никаких документов, противоречащих ее интересам
Всі новини країни
Россия Россия
13:45 15.10.2019
Угода Асада з курдами зміцнює позиції Росії - голова МЗС Фінляндії
10:41 15.10.2019
ЮВО: Бомбардировщиков уничтожили колонну военной техники условного противника
10:21 15.10.2019
Столтенберг звинуватив Росію в агресивній поведінці та втручанні в західні демократичні процеси
10:11 15.10.2019
ЮВО: Экипажи вертолетов армейской авиации провели бомбометания
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:30 11.10.2019
Президент Румунії заявив, що висуне кандидата в прем'єри до 15 жовтня
10:45 11.10.2019
Румунія вдруге бере участь в ”Nusret 19”
20:20 10.10.2019
Парламент Румунії оголосив недовіру уряду
18:00 10.10.2019
ВМС Румынии и Украины ведут переговоры о военном сотрудничестве / Фото
Всі новини країни
Турция Турция
12:45 15.10.2019
У США обговорюють вивезення ядерної зброї з Туреччини
11:30 15.10.2019
Члени ЄС одноголосно засудили Туреччину за наступ у Сирії
10:51 15.10.2019
Сирійські урядові війська прибувають до регіону, на який наступають турки
08:50 15.10.2019
Фрегат ЧФ России "Адмирал Макаров" провел учебные стрельбы в Восточном Средиземноморье
Всі новини країни
Украина Украина
15:15 15.10.2019
Колишнього працівника Представництва Президента в Криму притягнули до відповідальності через декларацію
15:01 15.10.2019
Голови делегацій у ПА НАТО і ПА ОБСЄ невдовзі відзвітують у Раді - Разумков
14:30 15.10.2019
Чубаров назвав військові навчання Росії прямим шантажем Заходу
14:15 15.10.2019
Україна вперше купить у США Javelin, - Чалий
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд