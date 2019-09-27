Экипаж малого ракетного корабля «Углич» Каспийской флотилии с главной иконой Военно-Морского Флота (ВМФ) России «Святой апостол Андрей Первозванный» на борту прошёл черноморские проливы Дарданеллы и Босфор и направляется в главную базу Черноморского флота оккупантов Севастополь.

Корабль заходит в оккупированный Россией Севастополь для передачи главной иконы ВМФ и пополнения запасов после выполнения задач в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Святыня была выставлена для поклонения в пункте материально-технического обеспечения средиземноморской группировки кораблей ВМФ России в сирийском порту Тартус.

После прибытия в Севастополь продолжится принесение образа святого Андрея Первозванного в воинские части флота, дислоцированные в Севастопольском гарнизоне, Крыму и Краснодарском крае.