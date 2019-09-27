Малый ракетный корабль «Углич» направляется в оккупированный Севастополь
|09:45 15.10.2019
|Крым
Экипаж малого ракетного корабля «Углич» Каспийской флотилии с главной иконой Военно-Морского Флота (ВМФ) России «Святой апостол Андрей Первозванный» на борту прошёл черноморские проливы Дарданеллы и Босфор и направляется в главную базу Черноморского флота оккупантов Севастополь.
Корабль заходит в оккупированный Россией Севастополь для передачи главной иконы ВМФ и пополнения запасов после выполнения задач в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Святыня была выставлена для поклонения в пункте материально-технического обеспечения средиземноморской группировки кораблей ВМФ России в сирийском порту Тартус.
После прибытия в Севастополь продолжится принесение образа святого Андрея Первозванного в воинские части флота, дислоцированные в Севастопольском гарнизоне, Крыму и Краснодарском крае.
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