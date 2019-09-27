ЮВО: В Южной Осетии российская военная база поднята по тревоге в рамках итоговой проверки
|08:37 15.10.2019
|Южная Осетия
Подразделения российской военной базы в оккупированной Южной Осетии подняты по тревоге в рамках итоговой проверки.
Особое внимание будет уделено вопросам организации взаимодействия между подразделениями различных родов войск и специальных войск при совершении марша в районы сосредоточения на штатной технике с применением новейших средств радиосвязи шестого поколения «Азарт», сообщает пресс-служба Минобороны России.
В ходе практических действий на полигоне Дзарцеми военнослужащие выполнят упражнения контрольных стрельб из вооружения реактивных систем залпового огня «Град», самоходных артиллерийских установок САУ «Акация», танков Т-72Б, боевых машин пехоты БМП-2, противотанковых ракетных комплексов и минометов «Поднос» и «Сани».
Всего к итоговой проверке привлечено свыше 1,5 тысячи военнослужащих военной базы, задействовано более 400 единиц вооружения и военной техники.
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