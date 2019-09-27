ЮВО: Более 3 тысяч военнослужащих подняты по учебной тревоге в рамках масштабного учения
|09:36 15.10.2019
|Северная Осетия
Подразделения мотострелковых соединений 58-й армии Южного военного округа в Дагестане и Северной Осетии подняты по учебной тревоге для проведения масштабного учения.
Учение проводится в рамках итоговой проверки за 2019 учебный год, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Подразделения совершили марши в районы сосредоточения на общевойсковых полигонах Дальний и Тарское, после чего займут исходные районы для выполнения вводных задач.
В учении задействованы самоходные артиллерийские установки «Мста-С», танки Т-90А, боевые машины пехоты БМП-3, бронеавтомобили «Тигр», комплексы радиоэлектронной борьбы и разведки.
В ходе марша командиры подразделений провели тренировки по отражению нападений диверсионно-разведывательных групп, ударов авиации условного противника, ориентированию на незнакомой местности и организации всестороннего обеспечения марша.
На незнакомом полигоне военнослужащим соединений предстоит совершенствовать навыки ведения общевойскового боя с выполнением упражнений учебных стрельб из всех видов штатного вооружения.
К учению привлекается более 3 тысяч военнослужащих и около 700 единиц военной и специальной техники, в том числе беспилотная и армейская авиация из состава 4-й армии ВВС и ПВО.
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