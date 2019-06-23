Российские военные моряки на фрегате "Адмирал Макаров" в Восточном Средиземноморье поразили условную цель, менее чем за минуту выпустив 80 снарядов калибра 100 мм.



С этой целью, а также для пополнения запасов, корабль заходил в пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту города Тартус на западе Сирии, сообщает Интерфакс.



"Все вооружение корабля проверено в бою в предыдущих двух годах, они непосредственно выполнены стрельбы "Калибрами", выполнены стрельбы и зенитными комплексами. (...) Корабли такого же проекта уже неоднократно выполняли задачи в Средиземном море, и на сегодняшний день это, пожалуй, самое современное оружие России", - сказал командир корабля капитан второго ранга Антон Куприн.



Он также напомнил, что по пути в Тартус "Адмирал Макаров" выполнил и дипломатическую миссию. На греческий остров Корфу, где проходила Русская неделя, "Адмирал Макаров" доставил главную икону ВМФ - образ святого апостола Андрея Первозванного. Затем корабль до конца года отправился в дальний поход в составе Средиземноморской эскадры.



"Адмирал Макаров" -- третий фрегат проекта 11356, состоящий на вооружении Черноморского флота России. Корабль, названный в честь адмирала русского флота Степана Макарова (1849-1904), входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей. Фрегаты проекта 11356 имеют водоизмещение около 4 тыс. тонн и способны развивать скорость до 30 узлов. Они вооружены, в частности, ракетным комплексом "Калибр", зенитным ракетным комплексом "Штиль-1" и ракетно- артиллерийским комплексом "Палаш", артиллерией, торпедными аппаратами и реактивной бомбометной установкой.



В 2017 году Россия и Сирия подписали соглашение о размещении в Тартусе на 49 лет российского ПМТО (Пункт материально-технического обеспечения) ВМФ России. Согласно документу, в Тартусе могут базироваться до 11 кораблей, включая оснащенные ядерными энергетическими установками.