Фрегат ЧФ России "Адмирал Макаров" провел учебные стрельбы в Восточном Средиземноморье

08:50 15.10.2019   Средиземноморский регион

Российские военные моряки на фрегате "Адмирал Макаров" в Восточном Средиземноморье поразили условную цель, менее чем за минуту выпустив 80 снарядов калибра 100 мм.
       
С этой целью, а также для пополнения запасов, корабль заходил в пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту города Тартус на западе Сирии, сообщает Интерфакс.
       
"Все вооружение корабля проверено в бою в предыдущих двух годах, они непосредственно выполнены стрельбы "Калибрами", выполнены стрельбы и зенитными комплексами. (...) Корабли такого же проекта уже неоднократно выполняли задачи в Средиземном море, и на сегодняшний день это, пожалуй, самое современное оружие России", - сказал командир корабля капитан второго ранга Антон Куприн.
       
Он также напомнил, что по пути в Тартус "Адмирал Макаров" выполнил и дипломатическую миссию. На греческий остров Корфу, где проходила Русская неделя, "Адмирал Макаров" доставил главную икону ВМФ - образ святого апостола Андрея Первозванного. Затем корабль до конца года отправился в дальний поход в составе Средиземноморской эскадры.
       
"Адмирал Макаров" -- третий фрегат проекта 11356, состоящий на вооружении Черноморского флота России. Корабль, названный в честь адмирала русского флота Степана Макарова (1849-1904), входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей. Фрегаты проекта 11356 имеют водоизмещение около 4 тыс. тонн и способны развивать скорость до 30 узлов. Они вооружены, в частности, ракетным комплексом "Калибр", зенитным ракетным комплексом "Штиль-1" и ракетно- артиллерийским комплексом "Палаш", артиллерией, торпедными аппаратами и реактивной бомбометной установкой.
       
В 2017 году Россия и Сирия подписали соглашение о размещении в Тартусе на 49 лет российского ПМТО (Пункт материально-технического обеспечения) ВМФ России. Согласно документу, в Тартусе могут базироваться до 11 кораблей, включая оснащенные ядерными энергетическими установками.



Ще на цю тему:

10:00 14.10.2019
Корабли Черноморского флота оккупантов вернулись в пункты базирования после плановых учений
09:15 17.09.2019
Российский фрегат "Адмирал Эссен" с крылатыми ракетами "Калибр" вышел в Черное море на учения
15:00 09.08.2019
В сирийском Тартусе в августе заработает судоремонтный комплекс ВМФ России
19:20 30.07.2019
Учебный корабль «Перекоп» проходит проверку перед выходом в море
09:15 08.07.2019
Морской тральщик ЧФ оккупантов выполняет переход в Средиземное море
08:15 23.06.2019
Патрульный корабль «Василий Быков» ЧФ оккупантов проходит Атлантический океан
11:01 23.04.2019
Корабли ЧФ России отработали в Средиземном море элементы скрытного плаванья
17:21 20.03.2019
Экипажи кораблей Черноморского флота РФ в ходе учения отработали вопросы по ПВО
18:21 25.02.2019
Патрульный корабль ЧФ страны оккупанта выполнил артиллерийские стрельбы в морской акватории
13:45 07.02.2019
Оккупанты тренируются спасать аварийную подлодку
10:01 17.01.2019
Экипаж патрульного корабля ЧФ России "Василий Быков" готовится к выходу в море
18:21 02.01.2019
Черноморский флот РФ в 2018 году провел 200 различных учений
Новини
Азербайджан Азербайджан
15:45 11.10.2019
Евороюз выделит около 13 млн евро для Азербайджана
19:30 10.10.2019
В Баку пройдет саммит Тюркского совета
14:40 10.10.2019
Азербайджанська компанія готується купити "Vodafone Україна" — ЗМІ
19:00 08.10.2019
Парламент Азербайджана утвердил нового премьер-министра
Всі новини країни
Армения Армения
19:20 10.10.2019
ЮВО: В Армении завершились совместные российско-армянские учения
14:00 10.10.2019
Советником президента Армении назначен гражданин России
09:00 08.10.2019
ЮВО: Аэромобильные группы "уничтожили" командный пункт противника на российско-армянских тактических учениях
11:30 07.10.2019
В ноябре в Ереване состоится пленарное заседание ПА ОДКБ
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:30 11.10.2019
Болгарія висунула умови Північній Македонії для вступу в ЄС: переписати історію, відмовитися від мови
20:30 08.10.2019
В Болгарии в ходе раскопок нашли клад из золотых монет
13:00 30.09.2019
Історична суперечка з Болгарією може завадити вступу Північної Македонії в ЄС
17:41 27.09.2019
У Болгарії – пожежа на військовому заводі, всіх працівників евакуювали
Всі новини країни
Греция Греция
14:45 15.10.2019
У таборі для мігрантів в Греції сталися бійки та пожежа
19:45 12.10.2019
Грецька церква визнала ПЦУ
13:15 11.10.2019
Греція закликає НАТО збільшити кількість кораблів в Егейському морі
10:30 10.10.2019
В Греции с рабочим визитом находится ракетный крейсер ВМФ России "Маршал Устинов"
Всі новини країни
Грузия Грузия
09:56 15.10.2019
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии отрабатывают задачи в горах и на морском побережье
08:37 15.10.2019
ЮВО: В Южной Осетии российская военная база поднята по тревоге в рамках итоговой проверки
18:20 10.10.2019
ЮВО: Танкисты российской военной базы в Абхазии поражали цели
15:40 10.10.2019
Россия поставит Абхазии современные виды вооружения
Всі новини країни
Молдова Молдова
20:45 11.10.2019
У Молдові суд розпорядився арештувати олігарха-втікача Плахотнюка
19:00 10.10.2019
Молдова: Газопровод в Румынию — энергетическая и национальная безопасность страны
08:40 09.10.2019
Уряд доручив "Нафтогазу" забезпечити газом Молдову без участі "Газпрому"
09:45 04.10.2019
Санду: Молдова не подпишет по Приднестровью никаких документов, противоречащих ее интересам
Всі новини країни
Россия Россия
13:45 15.10.2019
Угода Асада з курдами зміцнює позиції Росії - голова МЗС Фінляндії
10:41 15.10.2019
ЮВО: Бомбардировщиков уничтожили колонну военной техники условного противника
10:21 15.10.2019
Столтенберг звинуватив Росію в агресивній поведінці та втручанні в західні демократичні процеси
10:11 15.10.2019
ЮВО: Экипажи вертолетов армейской авиации провели бомбометания
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:30 11.10.2019
Президент Румунії заявив, що висуне кандидата в прем'єри до 15 жовтня
10:45 11.10.2019
Румунія вдруге бере участь в ”Nusret 19”
20:20 10.10.2019
Парламент Румунії оголосив недовіру уряду
18:00 10.10.2019
ВМС Румынии и Украины ведут переговоры о военном сотрудничестве / Фото
Всі новини країни
Турция Турция
12:45 15.10.2019
У США обговорюють вивезення ядерної зброї з Туреччини
11:30 15.10.2019
Члени ЄС одноголосно засудили Туреччину за наступ у Сирії
10:51 15.10.2019
Сирійські урядові війська прибувають до регіону, на який наступають турки
08:50 15.10.2019
Фрегат ЧФ России "Адмирал Макаров" провел учебные стрельбы в Восточном Средиземноморье
Всі новини країни
Украина Украина
15:15 15.10.2019
Колишнього працівника Представництва Президента в Криму притягнули до відповідальності через декларацію
15:01 15.10.2019
Голови делегацій у ПА НАТО і ПА ОБСЄ невдовзі відзвітують у Раді - Разумков
14:30 15.10.2019
Чубаров назвав військові навчання Росії прямим шантажем Заходу
14:15 15.10.2019
Україна вперше купить у США Javelin, - Чалий
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд