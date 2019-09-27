Военнослужащие Черноморского флота оккупантов проводят занятия в школах Симферополя / Фото

10:20 14.10.2019   Крым

Военнослужащие батальона управления армейского корпуса Черноморского флота страны-агрессора в Симферополе провели занятия с учениками школы № 7 им. А. В. Мокроусова в рамках школьного курса основ начальной военной подготовки.

В ходе занятия военнослужащие рассказали учащимся о специфике прохождения службы в воинской части, современных системах вооружения, поделились личным опытом подготовки к прохождению военной службы и провели со школьниками занятия по строевой подготовке, сообщает пресс-служба Минобороны России.

В занятиях приняли участие более 150 учеников пятых, шестых и девятых классов.

Прошедшее занятие по допризывной подготовке молодёжи стало первым в новом учебном году. В дальнейшем командованием армейского корпуса ЧФ планируется проведение подобных мероприятий с учащимися всех школ Симферополя.

Фото МО РФ.



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