Корабли Черноморского флота оккупантов вернулись в пункты базирования после плановых учений

10:00 14.10.2019   Крым

Кораблей Черноморского флота вернулись в Севастополь из морских полигонов боевой подготовки после выполнения задач планового учения.

Экипажи фрегата (ФР) «Адмирал Эссен», подводной лодки (ПЛ) «Колпино», малых противолодочных кораблей (МПК) «Касимов» и «Суздалец», морских тральщиков (МТЩ) «Турбинист» и «Железняков», а также судов обеспечения принимали участие в отработке совместных действий по поиску и уничтожению субмарины условного противника, в роли которой выступил экипаж ПЛ «Колпино», пишет пресс-служба Минобороны России.

В ходе учения противолодочные корабли выполнили поиск подводной лодки, тральные силы осуществили постановку учебных мин в районах вытеснения ПЛ, а подводники отработали действия по уклонению от воздействия торпедного и бомбового вооружения кораблей и выполнили стрельб ракетами «Калибр» из подводного положения по морской и наземной целям.

В учении было задействовано более 20 кораблей и судов обеспечения Черноморского флота страны-агрессора.



Ще на цю тему:

09:15 17.09.2019
Российский фрегат "Адмирал Эссен" с крылатыми ракетами "Калибр" вышел в Черное море на учения
15:00 09.08.2019
В сирийском Тартусе в августе заработает судоремонтный комплекс ВМФ России
19:20 30.07.2019
Учебный корабль «Перекоп» проходит проверку перед выходом в море
09:15 08.07.2019
Морской тральщик ЧФ оккупантов выполняет переход в Средиземное море
08:15 23.06.2019
Патрульный корабль «Василий Быков» ЧФ оккупантов проходит Атлантический океан
11:01 23.04.2019
Корабли ЧФ России отработали в Средиземном море элементы скрытного плаванья
17:21 20.03.2019
Экипажи кораблей Черноморского флота РФ в ходе учения отработали вопросы по ПВО
18:21 25.02.2019
Патрульный корабль ЧФ страны оккупанта выполнил артиллерийские стрельбы в морской акватории
13:45 07.02.2019
Оккупанты тренируются спасать аварийную подлодку
10:01 17.01.2019
Экипаж патрульного корабля ЧФ России "Василий Быков" готовится к выходу в море
18:21 02.01.2019
Черноморский флот РФ в 2018 году провел 200 различных учений
09:30 30.12.2018
ЧФ страны агрессора похвастался количеством "ходовых суток" и пройденных морских миль
Новини
Азербайджан Азербайджан
15:45 11.10.2019
Евороюз выделит около 13 млн евро для Азербайджана
19:30 10.10.2019
В Баку пройдет саммит Тюркского совета
14:40 10.10.2019
Азербайджанська компанія готується купити "Vodafone Україна" — ЗМІ
19:00 08.10.2019
Парламент Азербайджана утвердил нового премьер-министра
Всі новини країни
Армения Армения
19:20 10.10.2019
ЮВО: В Армении завершились совместные российско-армянские учения
14:00 10.10.2019
Советником президента Армении назначен гражданин России
09:00 08.10.2019
ЮВО: Аэромобильные группы "уничтожили" командный пункт противника на российско-армянских тактических учениях
11:30 07.10.2019
В ноябре в Ереване состоится пленарное заседание ПА ОДКБ
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:30 11.10.2019
Болгарія висунула умови Північній Македонії для вступу в ЄС: переписати історію, відмовитися від мови
20:30 08.10.2019
В Болгарии в ходе раскопок нашли клад из золотых монет
13:00 30.09.2019
Історична суперечка з Болгарією може завадити вступу Північної Македонії в ЄС
17:41 27.09.2019
У Болгарії – пожежа на військовому заводі, всіх працівників евакуювали
Всі новини країни
Греция Греция
19:45 12.10.2019
Грецька церква визнала ПЦУ
13:15 11.10.2019
Греція закликає НАТО збільшити кількість кораблів в Егейському морі
10:30 10.10.2019
В Греции с рабочим визитом находится ракетный крейсер ВМФ России "Маршал Устинов"
09:20 09.10.2019
Церква Греції збере позачерговий собор для розгляду українського питаня
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:20 10.10.2019
ЮВО: Танкисты российской военной базы в Абхазии поражали цели
15:40 10.10.2019
Россия поставит Абхазии современные виды вооружения
15:20 10.10.2019
Грузия: «Консорциум развития Анаклия» на грани закрытия
11:00 10.10.2019
Грузинская авиакомпания подает в суд на министерство транспорта России
Всі новини країни
Молдова Молдова
20:45 11.10.2019
У Молдові суд розпорядився арештувати олігарха-втікача Плахотнюка
19:00 10.10.2019
Молдова: Газопровод в Румынию — энергетическая и национальная безопасность страны
08:40 09.10.2019
Уряд доручив "Нафтогазу" забезпечити газом Молдову без участі "Газпрому"
09:45 04.10.2019
Санду: Молдова не подпишет по Приднестровью никаких документов, противоречащих ее интересам
Всі новини країни
Россия Россия
09:00 14.10.2019
Пуск российской тяжелой ракеты вновь отложили
15:15 11.10.2019
У Кремлі прокоментували ідею зустрічі лідерів Росії і України на саміті СНД
12:45 11.10.2019
Російська пропаганда і фейки: Європарламент ухвалив резолюцію
21:10 10.10.2019
Российские военные получили универсальный комплекс управления системами С-300 "Фаворит" и С-400 "Триумф"
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:30 11.10.2019
Президент Румунії заявив, що висуне кандидата в прем'єри до 15 жовтня
10:45 11.10.2019
Румунія вдруге бере участь в ”Nusret 19”
20:20 10.10.2019
Парламент Румунії оголосив недовіру уряду
18:00 10.10.2019
ВМС Румынии и Украины ведут переговоры о военном сотрудничестве / Фото
Всі новини країни
Турция Турция
09:40 14.10.2019
Российский сторожевик "Ярослав Мудрый" пополнил запасы в Средиземном море по пути в Индийский океан
15:50 13.10.2019
У Туреччині відреагували на припинення постачання зброї і пригрозили відкриттям кордонів для біженців
19:55 12.10.2019
Фрегат ВМС Франції прямує до берегів Кіпру, де Туреччина веде бурові роботи
19:35 12.10.2019
Туреччина заявляє про захоплення першого сирійського міста
Всі новини країни
Украина Украина
10:20 14.10.2019
Военнослужащие Черноморского флота оккупантов проводят занятия в школах Симферополя / Фото
10:00 14.10.2019
Корабли Черноморского флота оккупантов вернулись в пункты базирования после плановых учений
09:20 14.10.2019
Оккупанты выставили на продажу санаторий в Алуште
08:40 14.10.2019
Фігуранта "бахчисарайської справи" Мустафаєва місяць тримають в "одиночці" СІЗО
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд