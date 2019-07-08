Кораблей Черноморского флота вернулись в Севастополь из морских полигонов боевой подготовки после выполнения задач планового учения.

Экипажи фрегата (ФР) «Адмирал Эссен», подводной лодки (ПЛ) «Колпино», малых противолодочных кораблей (МПК) «Касимов» и «Суздалец», морских тральщиков (МТЩ) «Турбинист» и «Железняков», а также судов обеспечения принимали участие в отработке совместных действий по поиску и уничтожению субмарины условного противника, в роли которой выступил экипаж ПЛ «Колпино», пишет пресс-служба Минобороны России.

В ходе учения противолодочные корабли выполнили поиск подводной лодки, тральные силы осуществили постановку учебных мин в районах вытеснения ПЛ, а подводники отработали действия по уклонению от воздействия торпедного и бомбового вооружения кораблей и выполнили стрельб ракетами «Калибр» из подводного положения по морской и наземной целям.

В учении было задействовано более 20 кораблей и судов обеспечения Черноморского флота страны-агрессора.