Моряки российского сторожевого корабля "Ярослав Мудрый" в ходе дальнего похода в Средиземном море пополнили запасы по пути в Индийский океан.

Об этом сообщил официальный представитель Балтийского флота Роман Мартов, пишет Интерфакс.



"Сторожевой корабль Балтийского флота "Ярослав Мудрый", в настоящее время выполняющий задачи дальнего похода, осуществил пополнение запасов от судов обеспечения в назначенном районе Средиземного моря", - сказал Мартов.



Он напомнил, что поход российского боевого корабля обеспечивают суда вспомогательного флота БФ: танкер "Ельня" и морской буксир "Виктор Конецкий".



"После пополнения запасов до установленных норм моряки Балтийского флота продолжат выполнять учебно-боевые задачи в акватории Средиземного моря", - сказал представитель Балтфлота.



Он напомнил, что на сторожевом корабле и судах отряда находятся группы антитеррора из состава соединения морской пехоты Балтийского флота. Кроме этого "Ярослав мудрый" несет на борту палубный вертолет Ка-27.



Отряд кораблей Балтийского флота в составе СКР "Ярослав Мудрый", морского буксира "Виктор Конецкий" и танкера "Ельня", выполняющий плановые задачи дальнего похода, покинул Балтийск 1 октября и взял курс в Индийский океан.