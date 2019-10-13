Оккупанты выставили на продажу санаторий в Алуште

09:20 14.10.2019   Крым

Распорядительная дирекция имущества оккупированного Крыма объявила открытый аукцион по продаже санатория «Ветеран» в Алуште.

Об этом сообщили Новости Крыма со ссылкой на пресс-службу Минимущества оккупированного Крвма.

Начальная минимальная стоимость здравницы составляет 174,2 млн рублей.

«Комплекс зданий и сооружений бывшего пансионата «Ветеран» находится на огороженной территории с большим парком и прекрасными видами. Расстояние до моря составляет приблизительно 2 км. Территория ухоженная, благоустроенная. Общая площадь капитальных строений занимает 26,4 тысячи квадратных метров», – говорится в сообщении.

Аукцион проводится на основании соответствующего постановления крымского парламента.

Санаторий «Ветеран» построен в 1981 году и ориентирован на обслуживание людей пожилого возраста. Жилой корпус здравницы может вместить до 350 человек одновременно. Основным профилем санатория является лечение сердечных заболеваний, лечение заболеваний органов дыхания, восстановление координации движений.



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