Испытательный пуск российской тяжелой ракеты “Ангара” снова отложили.

Об этом сообщает ghall.com со ссілкой на “Эхо Москвы”.

По данным российских СМИ, старт перенесен на следующий год, так как закончить все необходимые приготовления до конца 2019 года специалисты уже не успевают.

В “Роскосмосе” эту информацию комментировать не стали, указав, что российская госкорпорация является лишь производителем, а самим запуском занимается Минобороны.

Военное ведомство на новость пока никак не отреагировало.

Как отмечается, нынешний перенос стал уже пятым по счету. Испытательный старт сдвигается ежегодно начиная с 2015 года. “Ангара-А5” — российская ракета-носитель тяжелого класса семейства “Ангара”, разработанная в России после распада СССР.