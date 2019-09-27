Фігуранта "бахчисарайської справи" Мустафаєва місяць тримають в "одиночці" СІЗО

08:40 14.10.2019   Крым

Обвинувачений у тероризмі фігурант Бахчисарайської "справи " Сервер Мустафаєв, етапований місяць тому з Криму, перебуває транзитом в СІЗО Краснодара в камері-одиночці площею 4 квадратних метри і пише "Нариси в'язня".

Про це в Facebook інформує "Кримська солідарність", посилаючись на адвоката Лілю Гемеджи, яка відвідала свого підзахисного у краснодарському СІЗО, пише Укрінформ.

"З першого дня свого етапування у Краснодар Сервер Мустафаєв перебував у повній ізоляції. Його тримали одного в камері розміром чотири квадратних метри. За 26 днів свого перебування там Сервер Мустафаєв установив чіткий розпорядок дня і продовжив написання так званих записок, чорнову назву яким він дав «Нариси в'язня». У них він описує етап та умови тримання у Краснодарському СІЗО", - повідомила Гемеджи.

Адвокат повідомила, що Мустафаєв перебуває в СІЗО Краснодара транзитом у ході етапування з СІЗО Сімферополя в СІЗО Ростова-на-Дону.

У краснодарському слідчому ізоляторі, крім Мустафаєва, продовжує залишатися також Тимур Ібрагімов. Решта шестеро учасників так званої «другої бахчисарайської групи» перебувають у слідчому ізоляторі Ростова-на-Дону.

Як повідомлялось, два роки тому, 11 жовтня 2017 року, у Бахчисараї пройшли обшуки в будинках кримських татар, після яких шестеро осіб були затримані. 21 травня 2018 року в Бахчисараї і с. Долинне Бахчисарайського району після обшуків були заарештовані ще двоє кримських татар.12 вересня 2019 року Сервер Мустафаєв і ще сім фігурантів цієї справи - Марлен (Сулейман) Асанов, Сейран Салієв, Тимур Ібрагімов, Сервер Зекір'яєв, Мемет Бєлялов, Едем Смаїлов, Ернес Аметов - були етаповані з Сімферополя в Ростов-на-Дону.

Сім фігурантів цієї справи обвинувачуються за ч.2 ст.205.5 КК РФ (участь у діяльності терористичної організації). Сервер Мустафаєв обвинувачується за двома статтями - ч.2 ст. 205.5 КК РФ (участь у діяльності терористичної організації) і ст. 278 КК РФ (насильницьке захоплення влади). Йому загрожує позбавлення волі на строк до 20 років.

Фото: Крымська солідарність.



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