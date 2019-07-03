Американський есмінець Porter з установками для “Томагавків” прибув до Одеси / Фото
|18:02 13.10.2019
|Одесса
Американський ракетний есмінець Porter зайшов 13 жовтня до Одеського морського порту. Це вже сьомий візит американського військового корабля в Чорне море з початку 2019 року і другий – до Одеси.
Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗС України, пише Укрінформ.
"Портер" – частий гість у нашому регіоні. Зокрема, це вже сьомий візит американського військового корабля в Чорне море з початку 2019 року і другий – до Одеси, перший відбувся у серпні. Торік есмінець брав участь у щорічних навчаннях Sea Breese 2018", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, з посиланням на пресслужбу 6-го оперативного флоту ВМС США, що "відвідання американським есмінцем Чорного моря – це плановий захід, націлений на те, щоб показати прихильність Вашингтона до вільного судноплавства".
"Цей плановий похід і сьомий візит в Чорне море нашого есмінця цьогоріч демонструє нашу відданість свободі судноплавства та підтримку союзників по НАТО і партнерів у Чорному морі", - заявила командувач 6-го оперативного флоту США віцеадмірал Ліза Франчетті.
Фото: ВМС України.
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