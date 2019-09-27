Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб закликав НАТО протистояти "дедалі більш агресивній Росії".

Виступаючи на парламентській асамблеї НАТО в Лондоні, Рааб нагадав, що Росія анексувала український Крим, причетна до кібератак на європейські держави й отруєння в Солсбері шпигуна-перебіжчика Сергія Скрипаля та його доньки, пише ZN,UA.

На думку дипломата, Альянс повинен виявляти далекоглядність в адаптації засобів для стримування "російських схем агресії". І деякі заходи, за його словами, вже прийнято: посилено контингент НАТО в Естонії і Чорному морі, збільшено підтримку потерпаючих від російської агресії України та Грузії.

"Але у цьому мінливому середовищі ми повинні дивитися в майбутнє, ми повинні змінюватися разом з ним. Росія вже демонструє нову, інноваційну кіберзагрозу своєю нерозсудливою і безвідповідальною діяльністю", - цитує виступ Рааба пресслужба британського уряду.

Рааб вважає, що паралельно Альянс повинен шукати шляхи поліпшення відносини з Москвою, "якщо і коли Росія продемонструє свої серйозні наміри, готовність та здатність співпрацювати, підтримуючи міжнародний закон, а не зневажаючи його", пише LB.ua.

Навесні 2020 року США проведуть в Європі масштабні військові навчання, під час яких планується "найбільша передислокація військ" в Європу за участю понад 20 тисяч військовослужбовців. Їхня мета – підвищення спроможності НАТО стримати потенційних супротивників. Маневри нагадуватимуть навчання Reforger часів Холодної війни.

26 вересня, до весни 2020 року, на військовому полігоні поблизу міста Пабраде в Литві буде розгорнуто танковий батальйон 9-го полку 1-ї дивізії армії США. Батальйон буде розгорнуто приблизно за десять кілометрів від кордону з Білоруссю.

Раніше президенти США та Польщі підписали угоду про співпрацю, у межах якої США збільшать військовий контингент у країні на тисячу військових. Сторони вже визначили шість локацій, де США збільшать військову присутність, а також обговорять відповідне розташування для бойової групи бронетанкової бригади.