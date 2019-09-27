У Туреччині відреагували на припинення постачання зброї і пригрозили відкриттям кордонів для біженців

15:50 13.10.2019   Турция

Міністр закордонних справ Туреччини заявив, що ембарго на експорт озброєння до Туреччини тільки зміцнить його країну. Мевлют Чавушоглу також не виключив відкриття країною кордонів для біженців, які прагнуть до Європи.

Таку думку в суботу, 12 жовтня, висловив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу в інтерв’ю DW, передає Главком.

«Незалежно від дій будь-кого, від ембарго на поставки зброї чи щось інше, ми тільки станемо більш сильними. 15 років тому ми виробляли тільки 20 відсотків необхідних нам товарів. Зараз ми виробляємо понад 70 відсотків», – заявив Чавушоглу незадовго до того, як Німеччина і Франція оголосили про припинення експорту озброєнь до Туреччини.

Крім того, Чавушоглу не виключив, що офіційна Анкара, яка незадоволена позицією ЄС щодо воєнної операції на півночі Сирії, дійсно відкриє кордони і дозволить біженцям, які знаходяться в Туреччині, потрапити в Європу. «Пріоритет – зберегти в безпеці те місце, куди біженці хочуть потрапити», – заявив Чавушоглу, кажучи про європейські країни.

«Поки що турецька держава витратила понад 40 мільярдів доларів, а ЄС не надав нам необхідну підтримку. У будь-якому випадку сирійці хочуть потрапити в Європу», – зауважив глава турецького МЗС. За його словами, можливість відкриття кордонів для біженців – «не погроза і не блеф», а «просто відповідь на позицію Євросоюзу».

Нагадаємо, влада Німеччини припинить поставки військової продукції до Туреччини через військову операцію Анкари у Сирії.

Президент Франції Еммануель Макрон закликав президента США Дональда Трампа якнайшвидше зупинити наступ турецьких військ у Сирії.

Як повідомлялося, Туреччина заявила про захоплення першого сирійського міста. 



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