Вперше за 22 роки Парламентська асамблея НАТО відхилила найбільш суперечливу доповідь про застосування економічних санкцій проти країн-агресорів на підставі зауважень української делегації.

Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу партії "Слуга народу".

"Ми наполягаємо на подовженні санкцій проти Росії, тому що це дієвий інструмент тиску на країну-агресора. Санкції мають накопичувальний ефект, вони обов’язково зіграють свою важливу роль щодо зміни режиму Путіна. У майбутньому це відкриє шлях до повернення окупованих Криму та Донбасу в Україну", – наголосив під час свого виступу на Парламентській асамблеї НАТО голова української делегації Єгор Чернєв.

Як написав сам Чернєв на своїй сторінці у Facebook, більшість країн-членів НАТО проголосувало проти доповіді.

"Щойно відхилили найбільш спірну доповідь цьогорічної Парламентської асамблеї НАТО про застосування економічних санкцій проти країн-агресорів! В цілому доповідь була в тональності послаблення і дуже точкового їх застосування. Що, звісно, нас не влаштовувало. Після нашого виступу більшість країн-членів НАТО проголосувало проти того, щоб прийняти доповідь. І це вперше за щонайменше 22 роки!" - зазначив очільник української делегації.

Нагадаємо, з 11 по 14 жовтня у Лондоні проходить 65-те щорічне засідання Парламентської асамблеї НАТО. У його рамках запланована панель, присвячена Україні.

Додамо, що українська делегація у ПА НАТО вчора вже встигла обговорити організацію проведення засідання асамблеї у Києві.