Представництво Президента України у Криму відреагувало на візит кримських колаборантів, так званих депутатів Державної думи РФ, до Туреччини у складі російської парламентської делегації.

Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу представництва Президента в Автономній Республіці Крим.

"З приводу візиту до Туреччини представників кримських колаборантів, зокрема Руслана Бальбека і Наталії Поклонської, Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим готує відповідний запит до Міністерство закордонних справ України щодо вжиття необхідних заходів та роботи з іноземними партнерами щодо недопущення участі колаборантів у міжнародних заходах та запобігання визнанню спроби анексії АР Крим та міста Севастополь Російською Федерацією на міжнародній арені", - сказано у повідомленні.

Також у представництві Президента в АР Крим висловили впевненість, що правоохоронними органами України буде дана належна правова оцінка діям колаборантів в межах існуючих або нових кримінальних проваджень.

Раніше колишній представник президента у Криму Борис Бабін у Facebook повідомив, що Туреччина прийняла у складі російської парламентської делегації "кримських депутатів" Наталію Поклонську та Руслана Бальбека.

Нагадаємо, раніше Посол Турецької Республіки в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере заявляв, що Туреччина не визнає анексію Криму.