У Зеленського відреагували на візит "кримських депутатів" Держдуми РФ до Туреччини
|15:35 13.10.2019
|Крым
Представництво Президента України у Криму відреагувало на візит кримських колаборантів, так званих депутатів Державної думи РФ, до Туреччини у складі російської парламентської делегації.
Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу представництва Президента в Автономній Республіці Крим.
"З приводу візиту до Туреччини представників кримських колаборантів, зокрема Руслана Бальбека і Наталії Поклонської, Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим готує відповідний запит до Міністерство закордонних справ України щодо вжиття необхідних заходів та роботи з іноземними партнерами щодо недопущення участі колаборантів у міжнародних заходах та запобігання визнанню спроби анексії АР Крим та міста Севастополь Російською Федерацією на міжнародній арені", - сказано у повідомленні.
Також у представництві Президента в АР Крим висловили впевненість, що правоохоронними органами України буде дана належна правова оцінка діям колаборантів в межах існуючих або нових кримінальних проваджень.
Раніше колишній представник президента у Криму Борис Бабін у Facebook повідомив, що Туреччина прийняла у складі російської парламентської делегації "кримських депутатів" Наталію Поклонську та Руслана Бальбека.
Нагадаємо, раніше Посол Турецької Республіки в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере заявляв, що Туреччина не визнає анексію Криму.
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