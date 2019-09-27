МЗС направило ноту Туреччині через зустріч Ердогана з “депутатами” окупованого Криму
|15:28 13.10.2019
|Крым
Міністерство закордонних справ направило ноту протесту Туреччині через зустріч президента Реджепа Ердогана із “депутатами” окупованого Криму Наталією Поклонською та Русланом Бальбеком.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України (МЗС) у Facebook, передає Укрінформ.
"Інформація про зустріч президента Турецької Республіки Реджепа Ердогана із політиками, незаконно обраними на окупованій території України, викликає занепокоєння. Україна вже направила ноту протесту Туреччині через цю зустріч", - йдеться у повідомленні.
Посла Туреччини в Україні також запрошено до МЗС.
У свою чергу Представництво Президента в Автономній Республіці Крим готує запит до Міністерства закордонних справ України у зв’язку з візитом до Туреччини Руслана Бальбека і Наталії Поклонської.
У представництві також очікують, що діям колаборантів правоохоронні органи України дадуть належну правову оцінку в межах існуючих або нових кримінальних проваджень.
Як повідомляли російські ЗМІ, 13 жовтня Туреччина прийняла парламентську делегацію з Російської Федерації, до складу якої увійшли два "депутати Держдуми" від анексованого Криму Наталія Поклонська та Руслан Бальбек.
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