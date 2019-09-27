Міністерство закордонних справ направило ноту протесту Туреччині через зустріч президента Реджепа Ердогана із “депутатами” окупованого Криму Наталією Поклонською та Русланом Бальбеком.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України (МЗС) у Facebook, передає Укрінформ.

"Інформація про зустріч президента Турецької Республіки Реджепа Ердогана із політиками, незаконно обраними на окупованій території України, викликає занепокоєння. Україна вже направила ноту протесту Туреччині через цю зустріч", - йдеться у повідомленні.

Посла Туреччини в Україні також запрошено до МЗС.

У свою чергу Представництво Президента в Автономній Республіці Крим готує запит до Міністерства закордонних справ України у зв’язку з візитом до Туреччини Руслана Бальбека і Наталії Поклонської.

У представництві також очікують, що діям колаборантів правоохоронні органи України дадуть належну правову оцінку в межах існуючих або нових кримінальних проваджень.

Як повідомляли російські ЗМІ, 13 жовтня Туреччина прийняла парламентську делегацію з Російської Федерації, до складу якої увійшли два "депутати Держдуми" від анексованого Криму Наталія Поклонська та Руслан Бальбек.