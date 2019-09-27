У російському Київському райсуді Сімферополя визначили запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці для українського активіста Олега Приходька, якого російські силовики підозрюють у тероризмі.

Про те, як відбувалося судове засідання, чому Приходько вважає його політичним замовленням, читайте в матеріалі Радіо Свобода.

На початку судового засідання виник юридичний казус: суддя Антон Цикуренко називав підозрюваного обвинуваченим, хоча звинувачення йому поки не висунули. Адвокат Назім Шейхмамбетов звернув увагу суду на цей нюанс, однак суддя при оголошенні рішення все одно назвав Олега Приходька обвинуваченим.

Прокурор Сергій Корнєєв зачитав підстави, через які він вважає законним і обґрунтованим бажання слідства відіслати проукраїнського активіста в СІЗО. За словами прокурора, Приходька звинувачують у скоєнні особливо тяжкого злочину, він є «громадянином іноземної держави», може сховатися від суду, на свободі «продовжить займатися злочинною діяльністю та почне тиснути на свідків». Також, на думку прокурора, у цьому випадку не буде забезпечена його належна процесуальна поведінка.

«Залишаючись на волі та усвідомлюючи суть підозри, він сховається від органів слідства та суду... Наразі розслідування перебуває на початковому етапі, має бути великий обсяг слідчих та процесуальних дій, тому, залишаючись на свободі, у нього буде можливість чинити тиск на свідків з метою формування лжеалібі».

«Ризик втечі» та презумпція невинності

Адвокат підозрюваного Назім Шейхмамбетов наголосив у відповідному виступі, що заявлені підозри мають підкріплюватися реальними доказами, а припущення про намір продовжити злочинну діяльність допустимі тільки в тому випадку, якщо особа раніше вже вчиняла злочин і судимість за ним не погашена. Також він розкритикував слова прокурора про те, що Олег Приходько сховається від слідства.

«Ризик втечі не може оцінюватися тільки на підставі суворості покарання, яке може бути», ‒ зазначив адвокат.

Шейхмамбетов звернув увагу суду на те, що, на думку його підзахисного, вилучені вибухові речовини були підкинуті співробітниками ФСБ, і на момент судового засідання слідство не провело дактилоскопічну експертизу, яка б встановила, що знайдений у гаражі активіста пристрій дійсно належить йому.

«Виходячи з принципу презумпції невинності, наразі обґрунтованих підстав обирати відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, немає», ‒ підкреслив Назім Шейхмамбетов.

«Влаштували виставу, як з Сенцовим та Балухом»

Олег Приходько свій виступ у суді почав із заяви про свою невинність.

«Таку виставу влаштували. Таку, як влаштовували з Сенцовим і Балухом, й іншими. Треба Кремлю вже тактику змінювати, щось інше придумувати. А то ця вже застаріла ‒ підкидони. Мені більше робити нічого, як тільки теракти влаштовувати! Після окупації Криму я тут п'ять років жив спокійно, а в останній рік мені захотілося теракт влаштувати?» ‒ сказав Олег Приходько.

Під час виступу Приходько назвав три причини, які можуть вказувати на те, що знайдений під час огляду в його гаражі вибуховий пристрій був підкинутий. Він зазначив, що його неодноразово викликали на бесіди з оперативними співробітниками ФСБ і підкреслив, що під час цих бесід його особисті речі, серед них і мобільний телефон, і ключі від гаража, залишалися в іншому приміщенні. За словами підозрюваного, поки з ним проводили бесіди, ключі були доступні іншим особам.

«З четвертої дня до десятої вечора можна було половину гаражів відкрити й робити все, що хочеш», ‒ зазначив Олег Приходько.

На думку активіста, також помітним є те, що силовики прибули до нього на обшук відразу з саперами, ніби були впевнені в тому, що знайдуть вибуховий пристрій. При цьому, Приходько звернув увагу на те, що співробітникам ФСБ не було відомо про наявність у нього другого гаража, і там вони огляд не проводили.

В робочий час двері його гаража часто залишаються на тривалий час відкритими й без нагляду

Приходько підкреслив, що в робочий час двері його гаража часто залишаються на тривалий час відкритими й залишаються без нагляду ‒ це необхідно в процесі виробництва ковальських виробів, чим він заробляє собі на життя.

«Якби я захотів щось... Я що, такий тупоголовий, щоб у себе під носом ховати, знаючи, що ФСБ за мною стежить? Невже я б не здогадався десь його закопати? Тільки через це нереально, щоб я щось у себе тримав. Навіть якби це щось моїм було. Виставляють мене дурнем! ЗМІ скажуть: «Дурний бандерівець, у себе під носом закопав, і тут пильні співробітники приїхали та роззброїли», ‒ сказав Приходько.

«Неугодним став: український прапор у мене»

Серед представлених у суді доказів, оголошених під час дослідження матеріалів справи, ‒ два висновки. Один ‒ про те, що виявлена під час огляду конструкція є саморобним вибуховим пристроєм ‒ тротиловою шашкою з детонатором від ручної гранати в корпусі від вогнегасника та з нарізаними електродами як елементами ураження.

Другий ‒ висновок спеціаліста з твердженням про те, що «з позиції лінгвістичної кваліфікації поданого для дослідження тексту», ймовірно, отриманого під час опитування Приходька співробітниками ФСБ, «є висловлювання терористичної спрямованості».

Решта матеріалів справи ‒ запит у паспортний стіл, протоколи оглядів, опитувань та інші процесуальні документи. Фактично вони не вказують на причетність Приходька до інкримінованих злочинів. Однак суддя з приводу доказів не поставив додаткових запитань слідчому.

Проукраїнський активіст вважає кримінальну справу сфабрикованою й переконаний, що його арешт пов'язаний з політичними переконаннями.

«Неугодним я просто став. Український прапор у мене в будинку. Від цього все й пішло», ‒ сказав у суді Олег Приходько.

Прояснити докладніше свою позицію з цього приводу в судових дебатах Приходько не встиг: суддя розцінив замішання активіста як завершення виступу й оголосив, що йде до нарадчої

кімнати. Через пів години суддя оголосив, що підстав для взяття Олега Приходька під варту досить.

Довідка: Про затримання Олега Приходька стало відомо 10 жовтня. Також була затримана дружина активіста Любов Приходько. Співробітники ФСБ ставлять в провину Приходьку статті російського кримінального кодексу 223-1 (незаконне виготовлення вибухових речовин) і 205 (терористичний акт). Пізніше стало відомо, що Приходька звинувачують у підготовці підриву будівлі міської адміністрації Сак.

Підконтрольний Росії Київський районний суд Криму заарештував активіста на два місяці. Олег Приходько буде перебувати в СІЗО до 10 грудня.

Прокуратура Автономної Республіки Крим почала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі) через арешт в Криму проукраїнського активіста.