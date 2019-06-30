Есмінець BBC США Porter увійшов у Чорне море
|09:25 13.10.2019
Ввечері 12 жовтня у Чорне море увійшов американський есмінець DDG78 USS Porter озброєний керованою ракетною зброєю.
Про це повідомив в суботу, 12 жовтня, 6-й оперативний флот ВМС США, передає Укрінформ.
"Цей плановий похід і сьомий візит в Чорне море нашого есмінця в цьому році, демонструє нашу відданість свободі судноплавства та підтримки союзників по НАТО і партнерів на Чорному морі", - йдеться в повідомленні.
Це вже другий візит "Портера" та сьомий - американських ВМС в чорноморську акваторію у 2019 році, повідомляє "Думская".
На борту есмінця 90 ракетних пускових установок, які в залежності від потреб можуть бути озброєні зенітними та протикорабельними ракетами, а також крилатими ракетами "Томагавк".
Як повідомив російський "Интерфакс", кораблі Чорноморського флоту РФ взяли на супровід американський есмінець – його супроводжували фрегат "Адмірал Гессен" і ракетні кораблі "Вишній Волочек" і "Орехово-Зуєво".
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