Фрегат ВМС Франції прямує до берегів Кіпру, де Туреччина веде бурові роботи
|19:55 12.10.2019
|Турция
Фрегат французьких ВМС прямує в сьомий сектор газового родовища на кіпрському шельфі, де під охороною військових кораблів Туреччини веде розвідку вуглеводневої сировини турецьке бурове судно “Явуз”.
Про це повідомила в суботу газета Cyprus Mail з посиланням на слова міністра національної оборони Греції Нікоса Панайотопулоса, пише УНН.
Він сказав, що його французька колега Флоранс Парлі повідомила йому про те, що “Франція вже відправила фрегат, який, як очікується, незабаром має прибути в сьомий сектор”. Крім того, глави грецького і французького військових відомств “обговорили можливість відправки фрегата також і Італією”.
Панайотопулос пояснив, що “французькій та італійським компаніям видані ліцензії на проведення розвідувально-бурових робіт в секторі номер 7”, і що їх права на освоєння родовища зневажаються Туреччиною, яка веде буріння в виключній економічній зоні Кіпру.
“Я не пропоную відправлятися на війну. Я лише кажу, що Європа повинна якимось чином продемонструвати, що вона не може миритися з такою поведінкою, і що існують певні червоні лінії”, — цитує видання міністра оборони Греції.
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