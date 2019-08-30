Під час засідання Священного Синоду Грецької церкви було визнано самостійність Православної церкви України.

Про це Глава ПЦУ Митрополит Епіфаній повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає Укрінформ.

"Вдячний моєму брату у Христі, Главі Священного Синоду Церкви Греції Блаженнійшому Архієпископу Афінському і всієї Еллади Ієроніму та братам-архієреям, які сьогодні на засіданні Собору Ієрархів підтримали позицію та послідували канонічним та історичним рішенням Вселенського Патріархату, що відкриває можливість повноцінної взаємодії між двома нашими Помісними Автокефальними Церквами в усіх сферах", - зазначив Митрополит Епіфаній.

Він додав, що Грецію і Україну пов‘язують багато славних сторінок історії, дружби та співпраці. Встановлення повного євхаристійного єднання та офіційних відносин між Помісними Церквами Греції та України — ще одна сторінка, яка навіки буде вписана в нашу історію.

Глава ПЦУ висловив сподівання, що в недалекому майбутньому матиме можливість відвідати Афіни та "особисто передати наші почуття любові й поваги Блаженнішому Архієпископу Ієроніму, братам ієрархам і всій повноті Церкви Греції".

Як відомо, 5 січня цього року Вселенський Патріарх Варфоломій підписав Томос, яким надав незалежний статус Православній церкві України, про створення якої було оголошено на Об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року.