Туреччина заявляє про захоплення першого сирійського міста
|19:35 12.10.2019
|Турция
У рамках операції "Джерело миру" турецькі війська взяли контроль над сирійським містом Расулайн на сході від річки Євфрат.
Про це заявили в Міноборони Туреччини, повідомляє Anadolu, передає Укрінформ.
"У ході успішних операцій, що проводяться в рамках операції "Джерело миру", місто Расулайн, що розташоване на схід від Євфрату, було узято під контроль", - йдеться в повідомленні міністерства.
Як нагадує видання, дев'ятого жовтня Туреччина почала масштабну антитерористичну операцію "Джерело миру" в Сирії на схід від річки Євфрат з метою ліквідувати терористичні загрози біля кордонів Туреччини і створити зону безпеки, в яку добровільно повернуться мільйони сирійських біженців.
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