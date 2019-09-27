У рамках операції "Джерело миру" турецькі війська взяли контроль над сирійським містом Расулайн на сході від річки Євфрат.

Про це заявили в Міноборони Туреччини, повідомляє Anadolu, передає Укрінформ.

"У ході успішних операцій, що проводяться в рамках операції "Джерело миру", місто Расулайн, що розташоване на схід від Євфрату, було узято під контроль", - йдеться в повідомленні міністерства.

Як нагадує видання, дев'ятого жовтня Туреччина почала масштабну антитерористичну операцію "Джерело миру" в Сирії на схід від річки Євфрат з метою ліквідувати терористичні загрози біля кордонів Туреччини і створити зону безпеки, в яку добровільно повернуться мільйони сирійських біженців.