Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на зустрічі в Люксембурзі 14 жовтня закликатиме європейських колег підтримати нинішні кроки України щодо врегулювання на Донбасі шляхом тиску на Росію.

Про це Пристайко заявив в інтерв'ю Укрінформу,

"Я хочу сказати Європі, що наші дуже непрості рішення (щодо врегулювання на Донбасі. - Ред.) не повинні просто зависнути у повітрі, ви маєте підставити плече і їх підтримати. Бо якщо ви зараз не дотиснете Росію, ситуація відкотиться назад аж до стану військового протистояння, тобто ми знову почнемо барикадуватися", - сказав Пристайко.

Він зауважив, що українська влада зараз іде на певні, доволі болісні кроки, на які частина суспільства реагує акціями протесту.

За його словами, є й інша частина суспільства, яка каже: "Давайте рухатися далі, ми не можемо безкінечно перебувати в нинішньому стані, ця окупована територія нас отруює".

Водночас, зазначив міністр, третя частина суспільства каже: "Треба погоджуватись на все. Як ви можете не розуміти, що там знаходяться наші родичі, наші сім’ї!"

У цьому контексті Пристайко нагадав, що перші ініціативи Президента Зеленського були спрямовані на те, щоб відновити транспортне сполучення, почати відновлювати мости, потім відновити виплату пенсій тощо.

"Тобто першим кроком було спробувати зрозуміти, наскільки ми відчуваємо "своїми" українців, що опинились по той бік лінії дотику, і наскільки вони відчувають себе частиною нашого суспільства. Ми хочемо якось до них достукатись, повернути додому", - акцентував глава МЗС.

Як повідомлялося раніше, під час засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ 14 жовтня в Люксембурзі, на яке запросили голову МЗС України Вадима Пристайка, європейська сторона очікує почути від Києва оцінку поточної ситуації на сході України та бачення мирного врегулювання.

Президент Володимир Зеленський 1 жовтня заявив, що Україна погодила текст "формули Штайнмаєра". За його словами, вона передбачає схвалення в Україні тимчасового закону про особливий статус Донбасу, який стане постійним за умови, якщо ОБСЄ визнає місцеві вибори на цих територіях демократичними.

Водночас низка українських партій, активісти та громадські діячі виступили з різкою критикою можливості підписання "формули Штайнмаєра". Вони вважають, що спочатку має бути виконана безпекова частина Мінських угод. Тобто, виведення військ і контроль над кордоном мають передувати виборам і обговоренню статусу Донбасу. Проти імплементації "формули" виступила й низка обласних та міських рад.