Україна готується до обміну трьох груп утримуваних осіб - Пристайко
|19:15 12.10.2019
|Крым
Процес підготовки до обміну утримуваними особами знаходиться на вирішальній стадії, всього планується обміняти три групи громадян.
Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв’ю українській редакції “Радіо Свобода”, пише УНН.
“Саме тому я хочу сказати, що цей процес знаходиться у вирішальній стадії. Але ні скільки людей, ні дати, вибачте, я не можу вам сказати. Цей обмін значно більш складний, і він складається з декількох груп людей. Серед них є групи всі і навіть ще одна група є теж там. Скажемо так, три групи людей, які ми хочемо обміняти”, — повідомив він.
При цьому глава українського МЗС не уточнив, з ким саме буде відбуватися обмін.
“У цих процесах кожне сказане слово завжди може зіграти драматичну роль. І я просто намагаюся не говорити ні про дати, ні про кількість обміну, ніяких не давати даних. Тому що дійсно доля кожної конкретної людини, яка сидить за гратами, може вирішитися просто неуважно сказаним словом”, — підкресли Пристайко.
Варто додати, що Росія і Україна 7 вересня здійснили взаємне звільнення і повернення на батьківщину груп громадян, які раніше були або заарештовані, або засуджені на території двох країн. Обмін був проведений за формулою “35 на 35”.
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