Померла викладачка, яка постраждала під час масового вбивства в коледжі Керчі

19:01 12.10.2019   Крым

Викладачка Керченського політехнічного коледжу в окупованому РФ Криму Ольга Грищенко, потерпіла в результаті нападу на навчальний заклад, померла в лікарні після тривалого лікування.

Вро це пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.

За словами директора коледжу Дениса Колесника, через отримані травми Грищенко перенесла багато операцій і “в результаті не витримала”.

Таким чином, кількість жертв масового вбивства в Керченському коледжі зросла до 21 людини, підсумував Колесник. У бесіді з російськими журналістами він уточнив, що викладачку поховали ще минулого літа.

У міністерстві освіти Криму, підконтрольному Кремлю, в свою чергу заявили, що Грищенко неправильно зараховувати до жертв вбивства.

“Рано чи пізно, на жаль, підуть з життя та інші свідки цих подій. І приписувати їх до жертв, тим самим нагадувати і популяризувати ім’я (нападника), який здійснив нелюдський злочин, на мій погляд, не зовсім правильно”, — сказав ТАСС представник відомства.

Нагадуємо, 17 жовтня 2018 року студент Політехнічного коледжу в окупованій Керчі 18-річний Владислав Росляков відкрив вогонь по учнях і педагогам з мисливської рушниці, якою він володів на законних підставах. 20 людей загинули, понад 40 отримали поранення. Росляков наклав на себе руки.



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