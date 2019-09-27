Кримські татари піддаються незаконним і абсолютно ірраціональним політичним репресіям, і російська влада панічно боїться будь-якого руху кримських татар.

Про це на форумі Бориса Нємцова заявив російський опозиційний політик Олексій Навальний, передає QHA.

Він зазначив, що кримські татари, у своїй масі, різко негативно ставляться до анексії Криму, при тому що в самій Росії досить багато людей, які до цього (анексії Криму) негативно ставляться.

Але кримські татари піддаються реально жорстокому переслідуванню, тортурам. Їх потрібно просто негайно залишити у спокої. Це навіть не може обговорюватися, — сказав він.

Навальний зазначив, що, на щастя, кримський чинник у внутрішній політиці Росії минає, а саме домінування теми України і Криму сильно зашкодило російському суспільству.

13 вересня Навальний залишив територію РФ і вирушив до США через Фінляндію.

Сталося це після того, як у більш ніж 40 містах Росії, де є штаби Фонду боротьби з корупцією (ФБК), який очолює політик, відбулися обшуки. Слідчі припускають, що керівники Фонду отримували великі суми готівкою від невідомих осіб, а потім вносили ці гроші під виглядом особистих пожертвувань на рахунки фонду «П’ята пора року» і афілійованих структур.