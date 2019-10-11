Президент Румунії заявив, що висуне кандидата в прем'єри до 15 жовтня
|20:30 11.10.2019
|Румыния
Президент Румунії Клаус Йоганіс заявив у п'ятницю, що має намір висунути кандидатуру прем'єр-міністра до 15 жовтня для формування перехідного уряду, який, ймовірно, до парламентських виборів 2020 року очолюватиме головна опозиційна партія.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Уряд соціал-демократів прем'єр-міністра Віоріки Дeнчілe депутати відсторонили в четвер вотумом недовіри, створивши перспективу уряду з обмеженою підтримкою роздробленої опозиції.
10 листопада Румунія проводить вибори президента, а місцеві та парламентські вибори, призначені на середину та кінець 2020 року.
"Я віддаю перевагу політичному уряду, і не буду шукати іншого рішення", - сказав Йоганіс після консультацій з політичними партіями.
Раніше в Румунії був уряд на чолі з технократами протягом року напередодні парламентських виборів 2016 року.
"Цілком зрозуміло, що ми прямуємо до уряду Національної ліберальної партії (НЛП) або зосередженого навколо НЛП, деталі будуть з'ясовані в найближчі дні", - сказав Йоганіс.
Прем'єр-міністр повинен отримати схвалення парламенту, щоб прийняти владу, що, як очікується, відбудеться, вважає більшість аналітиків.
НЛП, суперниця соціал-демократів, яка очолила голосування за недовіру в четвер, підтримує свого лідера Людовика Орбана на пост прем'єр-міністра.
Його повноваження будуть обмежені сильно роздробленою опозицією. Кілька лідерів партії заявили в п'ятницю, що, хоча вони будуть голосувати за новий уряд, їхня підтримка не буде "порожнім чеком".
Ще на цю тему:
У Румунії призначили голосування про недовіру уряду
Румунія купила у Нідерландів 48 вживаних потягів, але півтора року не може їх забрати
У Румунії назвали фаворита серед кандидатів у президенти
Болгарія та Румунія – лідери по молодому материнству в ЄС
Главу полиции Румынии уволили из-за провального расследования похищения 15-летней девушки
Стало відомо ім'я нового глави МЗС Румунії
Президент Румунії теж не хоче зустрічатися з Додоном
Парламент Румунії не оголосив вотум недовіри уряду
Глава сената Румынии может лишиться иммунитета из-за взятки
У Румунії розсекретять справу про революцію 1989 року
Екс-президент Румунії постане перед судом за спровоковані сутички та психоз серед населення
У Румунії Міноборони судитиметься з президентом