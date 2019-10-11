Президент Румунії Клаус Йоганіс заявив у п'ятницю, що має намір висунути кандидатуру прем'єр-міністра до 15 жовтня для формування перехідного уряду, який, ймовірно, до парламентських виборів 2020 року очолюватиме головна опозиційна партія.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Уряд соціал-демократів прем'єр-міністра Віоріки Дeнчілe депутати відсторонили в четвер вотумом недовіри, створивши перспективу уряду з обмеженою підтримкою роздробленої опозиції.

10 листопада Румунія проводить вибори президента, а місцеві та парламентські вибори, призначені на середину та кінець 2020 року.

"Я віддаю перевагу політичному уряду, і не буду шукати іншого рішення", - сказав Йоганіс після консультацій з політичними партіями.

Раніше в Румунії був уряд на чолі з технократами протягом року напередодні парламентських виборів 2016 року.

"Цілком зрозуміло, що ми прямуємо до уряду Національної ліберальної партії (НЛП) або зосередженого навколо НЛП, деталі будуть з'ясовані в найближчі дні", - сказав Йоганіс.

Прем'єр-міністр повинен отримати схвалення парламенту, щоб прийняти владу, що, як очікується, відбудеться, вважає більшість аналітиків.

НЛП, суперниця соціал-демократів, яка очолила голосування за недовіру в четвер, підтримує свого лідера Людовика Орбана на пост прем'єр-міністра.

Його повноваження будуть обмежені сильно роздробленою опозицією. Кілька лідерів партії заявили в п'ятницю, що, хоча вони будуть голосувати за новий уряд, їхня підтримка не буде "порожнім чеком".