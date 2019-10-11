ООН: 70 тисяч сирійців втекли з районів, які бомбардує Туреччина

20:15 11.10.2019   Турция

70 тисяч людей були змушені втекти з районів у північній Сирії, де у середу Туреччина розпочала свою військову операцію.

Такі дані наводить Марк Лоукок, заступник генсека ООН з гуманітарних питань, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Al Jazeera.

"Нас дуже турбує те, що ми бачимо на північно-західному кордоні", - сказав він у коментарі телеканалу.

"Вже є, за нашою оцінкою, близько 70 тисяч людей, які покинули переважно міські райони, вони прямують на південь, щоб уникнути бойових дій. Ці люди дуже вразливі. Вони перебувають у центрі нашої уваги", - додав Лоукок.

Більшість людей втекли з регіонів Рас-ель-Айн та Телль-Аб’яд.

 Турецький уряд запевняє, що зобов’язався зробити все можливе для захисту мирних жителів та запобігання заподіяння їм шкоди.

Вторгнення Туреччини на північ Сирії, яке розпочалось у середу, відкрило новий фронт у восьмирічній громадянській війні в Сирії й викликало жорстку міжнародну критику.

Туреччина каже, що мета її нападу - розгромити курдські загони, які вона вважає терористичними через зв'язки з повстанцями в Туреччині.

Туреччина має на меті створити на "звільненій" частині Сирії "безпечну зону", куди вона зможе відправити багатьох із 3,6 мільйона сирійських біженців, які зараз перебувають на її території.



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