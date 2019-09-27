Адвокат Назім Шеіхмамбетов подав апеляційну скаргу на арешт в анексованому Криму проукраїнського активіста Олега Приходька.

Про це він розповів кореспондентові проєкту Радіо Свобода.

«Ми подали апеляційну скаргу на захист громадянина України, Приходька Олега Аркадійовича, до Верховного суду Криму з вимогою скасувати винесену вчора постанову Київського районного суду», – сказав захисник.

Адвокат додав, що сьогодні бачився зі своїм підзахисним у ході проведення слідчих дій.

«Сьогодні пройшли слідчі дії за участю Олега Аркадійовича, в ході яких ми дали зразки голосу для проведення фонографічної експертизи. Справа в тому, що в матеріалах справи є аудіозапис, отриманий у рамках оперативно-розшукових заходів, в якому, на думку слідства, записана розмова між двома людьми, один з яких нібито Приходько», – повідомив Шеіхмамбетов.

За словами захисника, Приходько перебуває в Сімферопольському СІЗО.

Про затримання Приходька вранці 10 жовтня повідомив український політик з Євпаторії, народний депутат України сьомого скликання Едуард Леонов. Також була затримана дружина активіста Любов Приходько.

Співробітники ФСБ закидають Приходькові статті російського кримінального кодексу «незаконне виготовлення вибухових речовин» і «терористичний акт». Пізніше стало відомо, що Приходька звинувачують у підготовці підриву будівлі міської адміністрації Сак.

Підконтрольний Росії Київський районний суд Криму заарештував активіста на два місяці. Він буде перебувати в СІЗО до 10 грудня.

Прокуратура Автономної Республіки Крим почала кримінальне провадження за статтею «незаконне позбавлення волі» через арешт у Криму проукраїнського активіста.