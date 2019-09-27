Джемілєв сказав, що запропонував Зеленському кандидатуру уповноваженого у справах кримських татар ще в серпні
|19:15 11.10.2019
|Крым
Пропозиції кандидатури уповноваженого у справах кримських татар президент України отримав ще у серпні.
Про це 11 листопада сказав проєкту Радіо Свобода національний лідер кримських татар Мустафа Джемілєв, коментуючи слова Зеленського, що він «чекає пропозицій щодо кандидатури».
«Я розумію, президент дуже зайнятий. Але 9 серпня, коли у нас була офіційна зустріч і ми говорили про проблеми Криму, я йому сказав, що він даремно ліквідував уповноваженого у справах кримських татар. Він сказав, що не ліквідував. В такому випадку я сказав, що його потрібно відновити і запропонував кандидатуру Рефата Чубарова. Він відповів, що розгляне і ухвалить рішення. Але мабуть він забув», – сказав Джемілєв.
За його словами, Рефат Чубаров через постійного представника президента України в АРК Антона Кориневича ще раз передав йому інформацію про кандидатуру і чекає рішення.
«М’яч на їхньому боці. Від нас все, що потрібно було – ми подали. Сподіваюся, що це непорозуміння усунуть і посаду відновлять», – додав він.
Президент України Володимир Зеленський під час пресмарафону 10 жовтня сказав, що чекає пропозицій від кримських татар щодо кандидатури на посаду уповноваженого у справах кримськотатарського народу.
П’ятий президент України Петро Порошенко створив посаду Уповноваженого президента у справах кримськотатарського народу в серпні 2014 року. На цю посаду був призначений Джемілєв. 18 травня 2019 року Порошенко підписав указ про звільнення Джемілєва від цієї посади.
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