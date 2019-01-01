Генсек НАТО зробив заяву щодо турецького наступу в Сирії
|19:44 11.10.2019
|Турция
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Туреччину до стриманості та відповідальності у Сирії.
Про це він заявив у п’ятницю, 11 жовтня, у Туреччині, де має обговорити підготовку до ювілейного саміту НАТО з приводу його 70-ї річниці, повідомляє сайт Альянсу, передає Укрінформ.
"Туреччина є великою силою у цьому регіоні, але поряд із великою силою завжди йде велика відповідальність", - зазначив Столтенберг.
Він закликав Туреччину уникати будь-яких дій, які можуть призвести до подальшої дестабілізації регіону та ескалації напруження.
"В той час, як Туреччина має правомірні занепокоєння у сфері безпеки, я очікую, що Туреччина буде діяти стримано... Ми маємо спільного ворога – "Ісламську державу". Кілька років тому вони контролювали значну територію в Іраку та Сирії. Завдяки спільним зусиллям глобальної коаліції ми визволили всі ці території з мільйонами людей. Ці досягнення не можна наражати на небезпеку", - наголосив керівник НАТО.
Під час візиту Столтенберг провів зустріч з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом, міністром закордонних справ Мевлютом Чавушоглу та міністром оборони Хулусі Акаром.
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