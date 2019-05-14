Посли G7 в Україні висловили підтримку першій хвилі економічних реформ на зустрічі з командою Офісу Зеленського

19:30 11.10.2019   Украина

Посли G7 в Україні висловили підтримку першій хвилі економічних реформ на зустрічі з командою Офісу Зеленського

 Група послів країн "Великої сімки" (G7) в Україні у п'ятницю зустрілася з командою Офісу президента України Володимира Зеленського на чолі з керівником офісу Андрієм Богданом, передає ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА.

"Посли G7 мали сьогодні відверту та конструктивну зустріч із командою Офісу президента. Можливість висловити підтримку першій хвилі економічних реформ і відповісти на численні виклики, які стоять перед Україною", - йдеться у повідомленні послів G7 у мікроблозі в Twitter у п'ятницю.



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