Посли G7 в Україні висловили підтримку першій хвилі економічних реформ на зустрічі з командою Офісу Зеленського
|19:30 11.10.2019
|Украина
Посли G7 в Україні висловили підтримку першій хвилі економічних реформ на зустрічі з командою Офісу Зеленського
Група послів країн "Великої сімки" (G7) в Україні у п'ятницю зустрілася з командою Офісу президента України Володимира Зеленського на чолі з керівником офісу Андрієм Богданом, передає ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА.
"Посли G7 мали сьогодні відверту та конструктивну зустріч із командою Офісу президента. Можливість висловити підтримку першій хвилі економічних реформ і відповісти на численні виклики, які стоять перед Україною", - йдеться у повідомленні послів G7 у мікроблозі в Twitter у п'ятницю.
Ще на цю тему:
09:15 16.07.2019
Нідерланди дадуть 5 млн доларів для зміцнення безпеки на Донбасі
Нідерланди дадуть 5 млн доларів для зміцнення безпеки на Донбасі
21:01 14.05.2019
Посол Канади розповів про проекти підтримки України
Посол Канади розповів про проекти підтримки України
13:21 15.02.2019
Представители ВС Великобритании и ВМСУ обсудили систему управления рисками и кризисными ситуациями
Представители ВС Великобритании и ВМСУ обсудили систему управления рисками и кризисными ситуациями
17:01 14.02.2019
Велика Британія і надалі підтримуватиме Україну та заохочуватиме до цього всіх союзників
Велика Британія і надалі підтримуватиме Україну та заохочуватиме до цього всіх союзників
21:26 24.07.2017
Лондон окажет финансовую помощь украинским военным
Лондон окажет финансовую помощь украинским военным
18:16 11.05.2017
Канада запускает программу демократизации Украины
Канада запускает программу демократизации Украины
15:12 24.02.2017
Канадская оппозиция предлагает план помощи Украине
Канадская оппозиция предлагает план помощи Украине