Посли G7 в Україні висловили підтримку першій хвилі економічних реформ на зустрічі з командою Офісу Зеленського

Група послів країн "Великої сімки" (G7) в Україні у п'ятницю зустрілася з командою Офісу президента України Володимира Зеленського на чолі з керівником офісу Андрієм Богданом, передає ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА.

"Посли G7 мали сьогодні відверту та конструктивну зустріч із командою Офісу президента. Можливість висловити підтримку першій хвилі економічних реформ і відповісти на численні виклики, які стоять перед Україною", - йдеться у повідомленні послів G7 у мікроблозі в Twitter у п'ятницю.