Директор в Крымском экспертном центре, основатель общественной организация "Верховенство права" Алексей Стародубов уверен, что новой украинской власти в вопросе возвращения Крыма всё нужно начинать с чистого листа.

«С момента аннексии полуострова предыдущая украинская власть ничего не делала, чтобы вернуть Крым. За пять лет так и не появилась стратегия деоккупации, не были предъявлены претензии по отношению к РФ в связи с потерей нашего имущества из-за аннексии. Речь о государственных предприятиях, которые т.н. «власть» Крыма «национализировала» сразу после оккупации полуострова, пишет на странице КОММЕНТАРИИ.

Не было создано ни одной международной рабочей группы, которая на постоянной основе рассматривала бы вопросы, связанные с деоккупацией полоустрова.

В отличие от ситуации с Донбассом, где «формула Штайнмайера» и Минские соглашения достались Зеленскому по наследству от предыдущего президента, по Крыму ему не досталось ровным счетом ничего. Вопрос деоккупации полуострова в повестке дня находится на нулевой отметке. Всё нужно делать с чистого листа.

И начинать надо, как мне кажется, с пересмотра нашего иска в Международный суд ООН (в Гааге), где речь не идет о возможности деоккупации Крыма. В поданном иске обозначены лишь донбасские моменты и моменты дискриминации коренного населения по этническому признаку (речь о крымских татарах).

Предъявить иск в МС ООН, наша страна имела право по двум конвенциям – о финансировании международного терроризма и об этнической дискриминации. Почему президент Порошенко не инициировал иск в МС ООН по мотивам финансирования Россией терроризма в феврале-марте 2014 ода в Крыму остается загадкой не только для украинских, но и для международных экспертов. Прямая связь между «зелеными человечками», появившимся в Крыму в феврале-марте 2014, и оккупацией полуострова была и есть ясна для всего мира. Подтверждением этому является появившаяся сразу после аннексии соответствующая резолюция Генассамблеи ООН. Весь мир видел, что РФ профинансировала непонятных людей, которые захватили админздания в Крыму и заставили под дулами автоматов голосовать депутатов украинского Верховного Совета АРК. И эти действия привели к последующей оккупации полуострова.

К сожалению, этого аргументов в иске Украины к РФ в МС ООН нет. Потому и важна ревизия наших претензий, что может стать первыми шагами в процессе деоккупации полуострова».